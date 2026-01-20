Champions League: Vergebung für Vinícius

SPORT1 20.01.2026 • 23:48 Uhr Real Madrid feiert gegen Monaco einen Kantersieg. Vinícius spielt stark auf - und bekommt Anerkennung vom kritischen Publikum.

Real Madrid hat im dritten Spiel nach der Entlassung von Trainer Xabi Alonso Versöhnung gefeiert.

Angeführt vom überragenden Vinicius Júnior, gelang gegen die AS Monaco ein lockerer 6:1-Kantersieg (2:0).

Im Fokus stand dabei Vinícius, nachdem der Brasilianer zuletzt von den eigenen Fans ausgepfiffen worden war. Am Dienstagabend engagierte sich der Offensivstar in der Defensive, heimste dafür Szenenapplaus ein und steuerte obendrein drei Vorlagen und einen Treffer (63.) bei.

Kehrer mit Eigentor gegen Real Madrid

Eine seiner Hereingaben lenkte Monacos deutscher Nationalspieler Thilo Kehrer ins eigene Tor (55.). Kylian Mbappé überzeugte mit einem Doppelpack (5./26.), auch Franco Mastantuono (51.) und Jude Bellingham (80.) trafen.

„Vinícius macht alles wieder gut“, schrieb die As am Dienstagabend.

Spitzenreiter FC Arsenal hält derweil seine makellose Bilanz aufrecht und hat das Achtelfinale sicher. Bei Inter Mailand gelang der siebte Sieg im siebten Gruppenspiel (3:1). Gabriel Jesus traf doppelt für die Gunners (10./31.), der zwischenzeitliche Ausgleich von Petar Sucic (18.) war für Inter zu wenig.

ManCity und PSG müssen zittern

Manchester City (Pleite bei FK Bodö/Glimt) und Titelverteidiger Paris müssen nach bitteren Pleiten indes zittern.

Der Titelverteidiger Paris stolperte ebenfalls überraschend, hat im Vergleich zu den punktgleichen Engländern aber das deutlich bessere Torverhältnis.

Bei Sporting Lissabon verlor das Team von Trainer Luis Enrique 1:2 (0:0). Luis Suarez glänzte mit einem Doppelpack (74./90.), Paris verlor trotz des Ausgleichs durch Chwitscha Kwarazchelia (79.) die Kontrolle und immerhin einen wichtigen Punkt. Lissabon sprang derweil zwischen Paris und City auf den sechsten Tabellenplatz.

