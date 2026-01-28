Khedira rät Bayern-Star zu Wechsel nach Madrid

Moritz Pleßmann 28.01.2026 • 22:01 Uhr Leon Goretzka könnte den FC Bayern verlassen - eventuell schon im Winter. Sami Khedira kann sich einen neuen Klub für ihn gut vorstellen.

Sami Khedira hat sich zur Situation von Leon Goretzka beim FC Bayern geäußert - und ihm zu einem Wechsel nach Spanien geraten.

„Also kurz, ja“, sagte der Weltmeister von 2014 bei DAZN, als der mögliche Interessent Atlético Madrid zur Sprache kam. „Dazu würde ich ihm und es ihm wünschen. Es ist ein geiles Stadion und eine super Mannschaft. Und auch so rein vom Charakter würde es schon passen“, argumentierte Khedira.

Erfolgt ein Wechsel sogar schon in diesem Winter? „Es ist schwierig, klar will er spielen“, antwortete Khedira.

Goretzkas Zukunft ist weiter offen, sein Vertrag endet im Sommer. „Er hat natürlich eine Weltmeisterschaft im Kopf. Jeder der Julian Nagelsmann kennt, weiß, du wirst nur nominiert, wenn du regelmäßig spielst“, betonte Khedira.

Khedira rät Goretzka zu Atlético-Wechsel

Goretzka hatte sich zuvor in der Zeit offen für einen Abschied vom FC Bayern gezeigt. Er kann sich laut eigener Aussage eine Station im Ausland vorstellen. Unter anderem Atlético Madrid soll am 30-Jährigen interessiert sein.

Khedira spielte selbst fünf Jahre lang in Madrid, allerdings für den Stadtrivalen Real. „Das hat viel mit mir gemacht, ich bin gereift. Madrid ist eine wunderbare Stadt, da kann man schon ganz gut leben“, führte der Ex-Nationalspieler aus.

In direktem Bezug zum Zeit-Artikel sagte er: „Eine Kernaussage war auch, ‚Ich will dahin, wo meine Stärken geschätzt und gebraucht werden in einer Mannschaft‘. Also wie bei Atlético Madrid, bei Diego Simeone. Das ist ja wirklich fighten und kämpfen und ein bisschen kicken nebenbei.“

Goretzka: Experte Petersen glaubt nicht an Winter-Wechsel

Einen Wechsel vor dem Sommer hält Expertenkollege Nils Petersen für unwahrscheinlich: „Er ist dann trotzdem zu wichtig aktuell. Er kann die Champions League gewinnen. Das herzugeben, weiß nicht, ob er das macht.“

Sollte der FC Bayern allerdings noch eine Ablöse für Goretzka einstreichen wollen, müssten sie ihn in diesem Winter abgeben. Der Vertrag des Routiniers läuft Ende Juni aus, dann wäre er ablösefrei zu haben.