FC Bayern: Knall-Interview! Goretzka spricht offen über Abschied

SID 28.01.2026 • 18:21 Uhr Neue Töne von Leon Goretzka: Der Nationalspieler des FC Bayern spricht erstmals offen über einen Abschied - und erwägt bereits die Vorzüge eines Wechsels.

Nationalspieler Leon Goretzka hat sich offen für einen Abschied vom FC Bayern gezeigt. „Das ist eine Option, natürlich“, sagte der 30-Jährige der Zeit und betonte: „Ich finde es spannend, in meiner Karriere noch ins Ausland zu gehen.“

Schon zweimal in seiner Karriere habe er sich mit diesem Fall beschäftigt, berichtete Goretzka, „mich aber bewusst dagegen entschieden. Ich weiß, in München bin ich in einer Komfortzone. Ein Schritt raus wäre auch ein Schritt für meine Persönlichkeitsentwicklung. Etwas Neues kennenzulernen, das würde auch mein Leben bereichern.“

Goretzka dementiert Barcelona-Berichte eindeutig

Der Mittelfeldspieler galt und gilt als Verkaufskandidat. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Im Bemühen, sein Gehalt zu sparen und noch eine Ablöse zu erzielen, könnten sich die Bayern für einen Verkauf im Winter entscheiden. Als stark interessiert gelten Atlético Madrid und die AC Mailand mit Nationalspieler Niclas Füllkrug.

„Ich habe gelesen, dass ich mich bei Hansi Flick in Barcelona gemeldet haben soll. Das kann ich hier und heute dementieren“, erzählte Goretzka und betonte: „Nein, so etwas ist nicht nötig. Das soll nicht arrogant klingen.“

Bezüglich seines möglichen Zieles hat er sehr konkrete Vorstellungen. „Ich möchte bei einem Verein mit Ambitionen spielen, der einen Plan hat, in dem meine Qualitäten gefragt sind. Vor allem will ich meine Mitspieler mitreißen und eine Mannschaft auf ein anderes Niveau heben. Im Fußball geht es ums Gewinnen, dieses Ziel habe ich die letzten acht Jahre täglich intravenös verabreicht bekommen.“

Goretzka will nicht wie Thomas Müller enden

Auf eine Liga festgelegt hat er sich offenbar noch nicht, auch wenn viele Leute meinten, dass er „sehr gut nach England passen würde. Aber ich habe Zeit. Ich werde mir alles anhören und gut abwägen. Ich freue mich auf die Gespräche, die stattfinden werden.“

Auch mit den Bayern. Wichtig sei ihm, sagte Goretzka, dass der Rekordmeister „ehrlich“ und „vertraulich“ mit ihm rede. „Ich wäre enttäuscht, wenn es bei mir so laufen würde wie bei Thomas Müller.“