Kompany deutet Schmerzen bei Musiala an

SID 20.01.2026 • 17:20 Uhr Vincent Kompany klärt über den Gesundheitszustand von Jamal Musiala auf. Wie viele Minuten bekommt der Rückkehrer in der Champions League?

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany hat bei Zauberfuß Jamal Musiala (22) einmal mehr um Geduld gebeten.

„Wir sind in dieser Phase noch ganz flexibel. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir nur drei Tage weiter sind als gegen Leipzig. Und deswegen werden wir das ganz ruhig angehen“, sagte Kompany vor dem Champions-League-Spiel gegen den belgischen Meister Union Saint-Gilloise am Mittwoch (21.00 Uhr).

Musiala war am Samstag beim 5:1 des Rekordmeisters in Leipzig ein halbes Jahr nach seiner schweren Verletzung in der 87. Minute erstmals wieder eingewechselt worden. Man sei andauernd „in Kontakt mit der medizinischen Abteilung. Wir versuchen immer noch zu verstehen, was vielleicht im nächsten Spiel besser für ihn ist. Sind es zehn Minuten, sind es 20 Minuten, hat er ein bisschen Schmerze oder keine Schmerzen?“, führte der Bayern-Coach weiter aus.

Kompany: „Viel positive Energie“

Aber natürlich sei es „super“, so Kompany, dass Musiala wieder dabei sei - genauso wie die Langzeitverletzten Alphonso Davies und Hiroki Ito: „Diese Jungs, die lange verletzt waren, helfen uns weiter und geben uns viel positive Energie.“

Die Bayern belegen in der Ligaphase der Champions bei zwei ausstehenden Spieltagen Rang zwei. Die Top acht sind direkt für das Achtelfinale qualifiziert, die beiden Erstplatzierten haben bis zum Halbfinale im Rückspiel Heimrecht.

Man gewinne die Königsklasse nicht, „nur weil man Erster oder Zweiter wird“, sagte Kompany. Paris Saint-Germain habe in der vergangenen Saison trotz des Umwegs über die Playoffs auch den Titel geholt.