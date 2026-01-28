Real Madrid: Spaniens Presse nach Debakel gnadenlos

Philipp Heinemann 29.01.2026 • 00:50 Uhr Real Madrid erleidet eine denkwürdige Niederlage, ausgerechnet durch einen Ex-Trainer. Die spanische Presse reagiert gnadenlos.

Real Madrid erlebt den nächsten empfindlichen Tiefschlag. Nach zwei verspielten Titelchancen in den nationalen Pokalwettbewerben müssen die Königlichen nun auch in der Champions League leiden.

Die Mannschaft von Coach Álvaro Arbeloa handelte sich beim von José Mourinho trainierten Benfica Lissabon eine ebenso verdiente wie dramatische 2:4-Niederlage ein und rutschte vom dritten auf den neunten Platz der Ligaphase ab. Nun steht der bittere Weg in die Playoffs an, wo ausgerechnet Peiniger Benfica wieder zum Stolperstein werden könnte.

Die spanischen Medien gingen hart mit den Madrilenen ins Gericht, bei denen nur Doppeltorschütze Kylian Mbappé für ein paar Lichtblicke sorgte. SPORT1 hat die Pressestimmen gesammelt.

SPANIEN

Sport: „Maestro Mourinho verspottet den aufstrebenden Arbeloa.

Madrid steht verdientermaßen in den Playoffs. Die Tragikomödie endet hier jedoch nicht, denn Mourinho könnte erneut der Gegner in den Playoffs sein (oder Bodö)."

Cadena SER: ”Ein heldenhaftes Tor vom Torhüter besiegelt Reals tragische Nacht: Vom dritten Platz raus aus den Top Acht.

Der Wahnsinn wurde entfesselt in Da Luz, denn dank dieses heldenhaften Treffers hat sich die Mannschaft von José Mourinho für die Playoffs der Champions League qualifiziert."

As: ”Komplette Niederlage in Lissabon.

Madrid kommt nicht aus diesem Pendel heraus, das es seit Beginn des Herbstes zwischen Optimismus und Fatalismus hin- und herschwenken lässt. In Lissabon erlitt es aus jeder Perspektive einen besorgniserregenden Rückschlag. So viele gläserne Verteidiger haben eine kristallklare, fast durchsichtige Abwehr hinterlassen."

Marca: ”Madrid fällt in einer schwarzen Nacht aus den Top Acht."

Mundo Deportivo: „Mourinho wirft Real Madrid raus”.

„Eine Niederlage, die für die Königlichen nicht nur einen Rückschritt bedeutete. Es war ein herber Schlag für Arbeloas Team, das aus den Top Acht herausfiel und nun in die Playoffs muss, was Real Madrid vermeiden wollte.“

PORTUGAL

Record: Turbins Tor gibt Benfica einen epischen Sieg - eine Aktion für die Geschichte.