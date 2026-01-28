Sané: „Die Süper Lig wird unterschätzt“

Samuel Kucza 28.01.2026 • 06:34 Uhr Leroy Sané hat eine Lanze für seine neue sportliche Heimat gebrochen. Zudem schwärmt der Nationalspieler vor dem Wiedersehen mit Pep Guardiola von seinem Ex-Coach.

Fußball-Nationalspieler Leroy Sané hat eine Lanze für seine neue sportliche Heimat gebrochen. „Die Süper Lig wird im restlichen Europa unterschätzt“, sagte der Profi des türkischen Meisters Galatasaray der BBC und betonte: „Wir haben gegen Top-Klubs wie Liverpool und Atlético gezeigt, dass wir nicht nur dabei sind – wir können auf Augenhöhe mitspielen.“

Das wollen Sané, Ilkay Gündogan und Co. auch im Liga-„Finale“ der Champions League bei beider Ex-Klub Manchester City (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) beweisen. Ein Punkt würde dem Tabellen-17. reichen, um in die Play-offs zu kommen. City ist Zehnter und will mit einem Sieg noch unter die besten acht Teams.

Champions League: Sané hoffte vergebens

„Ich gebe zu: Nach der Auslosung habe ich gehofft, dass sich City bis zu unserem Duell bereits für die Top acht qualifiziert haben würde“, sagte Sané: „Aber jetzt ist es ein Spiel mit hohem Einsatz, ein entscheidendes Spiel für beide Mannschaften. Gegen sie im Etihad anzutreten, wenn für sie alles auf dem Spiel steht? Intensiver geht es nicht.“

Zumal auf der anderen Seite mit Pep Guardiola ein Starcoach steht, mit dem Sané noch immer Kontakt hält. Vor seiner Rückkehr zu seinem früheren Verein nach Manchester blickt der Offensivspieler von Galatasaray vor allem auf die prägende Zeit unter Guardiola zurück und findet viele lobende Worte.

Sané: Guardiola ist der „Architekt des modernen Fußballs“

Der Katalane sei der „Architekt des modernen Fußballs“, schwärmte Sané, Guardiola habe sein „Fußballgehirn komplett umprogrammiert. Pep zeigt einem einen völlig anderen Sport. Seine taktischen Anforderungen sind unerbittlich, aber er hat mich nicht nur trainiert, er hat mich weiterentwickelt. Ich bin durch ihn ein viel kompletterer Spieler geworden, als ich es je für möglich gehalten hätte.“

Und als solcher inzwischen in Istanbul gelandet. Die Stadt sei „atemberaubend“, sagte der 30-Jährige, „voller Energie und Leidenschaft. Allein die Esskultur ist bewundernswert. Was aber wirklich unglaublich ist, ist die Atmosphäre in unserem Heimstadion, besonders während der Champions-League-Spiele.“

Nun kehrt er mit Galatasaray ins Etihad Stadium zurück – in einem Spiel mit enormer Bedeutung. Während City mit dem Sprung in die Top Acht kämpft, braucht Gala dringend Punkte, um sicher in die Playoffs zu kommen.

