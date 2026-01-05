Südkurve gesperrt? FC Bayern erwägt drastischen Schritt

Philipp Heinemann 05.01.2026 • 13:20 Uhr Der FC Bayern will in der Champions League womöglich die ganze Südkurve sperren - obwohl er das eigentlich gar nicht müsste.

Der europäische Fußballverband hatte eine Teilsperrung angeordnet, betroffen sind eigentlich „nur” die Blöcke 111 bis 114. Doch laut Vorstandschef Jan-Christian Dreesen könnten noch mehr Bereiche leer bleiben.

„Wir werden die Blöcke 111 bis 114 sperren müssen. Aber wir sind echt am Überlegen, ob wir die komplette Südkurve sperren. Das haben wir auch schon diskutiert, aber noch keine endgültige Entscheidung getroffen“, sagte der Bayern-Boss beim Besuch eines Fanclubs laut t-online.de.

FC Bayern: Boss Dreesen glaubt nicht an Fan-Lösung

„Das Problem ist, wenn ich jetzt die Blöcke 111 bis 114 sperre, dann verteilt sich das ja und es trifft in Teilen die Falschen“, erklärte Dreesen. Beim FC Bayern herrscht im betroffenen Stehplatzbereich freie Blockwahl. Die Fans, die zuerst da sind, können sich ihren Platz also aussuchen.

Und: Es gibt auf Wunsch der Fans keine Zäune mehr. „Wenn ich von 109 bis 117 freie Blockwahl habe und jetzt 111 bis 114 sperren soll - wie kriegt man das dann hin?“, fragte Dreesen entsprechend.

Die Strafe war von der UEFA wegen eines Verstoßes gegen eine Bewährungsstrafe verhängt worden. Weil die organisierte Fanszene im Spiel gegen Lissabon zum wiederholten Male verbotene Pyrotechnik abgebrannt hat, müssen nun womöglich alle draußen bleiben.

„Teile der Südkurve aus diesen Blöcken haben gesagt, sie organisieren das selber”, meinte Dreesen weiter: „Wir haben ihnen Zeit gegeben, bis zum 6. Januar. Da glaube ich aber nicht so richtig dran.“

Bayern-Boss: Ihr schadet dem Verein

Natürlich sei ihm klar, dass eine vollumfängliche Sperrung der Südkurve auch Fans treffen würde, die eigentlich nicht an der Pyroshow beteiligt waren.

„Wir wollen aber nicht zulassen, dass die, die es treffen soll, sich dann wie auch immer irgendwo anders Karten organisieren.“ Es geht um 4.800 Tickets. Bei einer kompletten Sperrung der Südkurve würde sich die Zahl der ausgeschlossenen Fans fast verdoppeln.

Dreesen und Co. hatten sich schon nach dem Spiel schwer verärgert gezeigt. Gänzlich ist der Zorn auch noch nicht verflogen: „Ich habe mich echt geärgert. Das ist so überflüssig wie ein Kropf gewesen. Zumal, wenn man weiß, dass man auf Bewährung ist, durch die Vorfälle im Champions-League-Spiel gegen Leverkusen in der letzten Saison.“