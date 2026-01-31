Leroy Sané hat sich beim Champions-League-Spiel gegen Manchester City verletzt. Das gab sein Verein Galatasaray Istanbul am Samstag offiziell bekannt.
Verletzungsschock bei Leroy Sané
„Leroy Sané, der sich den Knöchel verstaucht hatte, wurde im Krankenhaus Acibadem untersucht. Dabei wurden Risse und Blutungen im Außenband und in der Gelenkkapsel seines rechten Knöchels festgestellt. Die Behandlung hat bereits begonnen“, teilte der türkische Erstligist mit.
Sané bei CL-Niederlage ausgewechselt
Bei der 0:2-Pleite gegen die Citizens stand Sané bis zur 80. Minute auf dem Platz, ehe er ausgewechselt und durch Kaan Ayhan ersetzt wurde.
Galatasaray qualifizierte sich in der Königsklasse mit zehn Punkten als 20. für die Playoffs. Dort trifft der Sané-Klub auf Italiens Rekordmeister Juventus Turin. Zur Ausfallzeit von Sané ist - Stand jetzt - noch nichts bekannt.
