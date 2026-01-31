Verletzungsschock bei Leroy Sané

Julius Schamburg 31.01.2026 • 16:01 Uhr Leroy Sané zieht sich in der Champions League eine Verletzung zu. Sein Verein Galatasaray Istanbul gibt eine offizielle Mitteilung heraus.

Leroy Sané hat sich beim Champions-League-Spiel gegen Manchester City verletzt. Das gab sein Verein Galatasaray Istanbul am Samstag offiziell bekannt.

„Leroy Sané, der sich den Knöchel verstaucht hatte, wurde im Krankenhaus Acibadem untersucht. Dabei wurden Risse und Blutungen im Außenband und in der Gelenkkapsel seines rechten Knöchels festgestellt. Die Behandlung hat bereits begonnen“, teilte der türkische Erstligist mit.

Sané bei CL-Niederlage ausgewechselt

Bei der 0:2-Pleite gegen die Citizens stand Sané bis zur 80. Minute auf dem Platz, ehe er ausgewechselt und durch Kaan Ayhan ersetzt wurde.