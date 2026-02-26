"Absurd": Juve wütet nach Platzverweis - "Ich könnte weinen"

Karina Präg 26.02.2026 • 13:46 Uhr Nach dem bitteren Ausscheiden aus der Champions League äußern sich die Spieler von Juventus Turin emotional zu der umstrittenen roten Karte gegen Lloyd Kelly.

Juventus Turin erlebte im Champions-League-Rückspiel gegen Galatasaray Istanbul einen bitteren Abend. Die Italiener mussten in einem kämpferischen Spiel ab der 48. Minute mit einem Spieler weniger auskommen.

Zuvor hatte Lloyd Kelly eine sehr umstrittene rote Karte gesehen, die für viele Diskussionen sorgte.

„Was die Szene mit Kelly angeht, finde ich das ziemlich absurd“, sagte Federico Gatti nach dem Spiel am Mikrofon von Prime. „Er trifft den Ball, und was soll er dann tun? Ich weiß nicht, wir Verteidiger werden im heutigen Fußball zu sehr benachteiligt, und natürlich verändern solche Szenen das Spiel“, beklagte er sich.

„Könnte weinen, wenn ich daran denke“

Auch Manuel Locatelli war im Anschluss sichtlich enttäuscht: „Ich könnte weinen, wenn ich daran denke, wie sehr wir daran geglaubt haben, was wir gegeben haben. Wir haben unser Herzblut gegeben.“

Die Mannschaft habe aufopferungsvoll gekämpft: „Wir haben unsere Seele gegeben, jeder Spieler, jeder, der dabei war.“

Doch die kämpferische Aufholjagd reichte am Ende nicht aus. Nach Osimhen’s Treffer in der Nachspielzeit ließen die Kräfte der Italiener sichtlich nach.