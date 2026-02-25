Auch dieses Rot sorgt für Fassungslosigkeit

Julius Schamburg 25.02.2026 • 22:38 Uhr Juve-Verteidiger Lloyd Kelly sieht in der Champions League eine umstrittene Rote Karte. Der Engländer rastet aus und ist nicht mehr zu beruhigen.

Lloyd Kelly war außer sich vor Wut, er konnte es nicht fassen. Schiedsrichter João Pinheiro hatte den Innenverteidiger von Juventus Turin gerade in der Champions League beim Aus im Playoff-Rückspiel gegen Galatasaray Istanbul (3:2 n.V.) mit glatt Rot vom Platz gestellt - ein Platzverweis, der für mindestens ebenso viele Diskussionen sorgt wie zuvor der von BVB-Verteidiger Nico Schlotterbeck bei Dortmunds Aus in Bergamo.

Was war passiert? Nach einem Luftzweikampf mit Baris Alper Yilmaz landete Kelly unglücklich auf dem Fuß seines Gegenspielers. Kelly, der bereits in der 25. Minute verwarnt worden war, sah dafür zunächst „nur“ die zweite Gelbe Karte und damit Gelb-Rot.

Champions League: Kelly rastet nach Platzverweis aus

Doch der VAR schaltete sich ein und holte Pinheiro an den Monitor am Spielfeldrand. Der Unparteiische revidierte seine Entscheidung und zeigte dem Engländer glatt Rot.

Kelly schlug die Hände über dem Kopf zusammen, begann wild zu gestikulieren und zu fluchen. „It‘s a fu***** disgrace“ („Das ist eine verdammte Schande“, Anm. d. Red.), brüllte er gut hörbar über die Außenmikrofone über den Platz.

Beim Gang in die Katakomben trat Kelly dann mehrmals gegen die Wand, der Ärger über die fragwürdige Entscheidung des Schiedsrichters war dem 27-Jährigen deutlich anzumerken.

„Diese Entscheidung wirft viele Fragen auf“

Auch DAZN-Kommentator Lukas Schönmüller konnte die Entscheidung nicht nachvollziehen. „Es ist für mich eine Fehlentscheidung. Er spielt den Ball, guckt in die Luft und landet dann unglücklich. Das ist doch keine Rote Karte. Da ist kein Treten, da ist gar nichts“, sagte Schönmüller.

Die italienische Zeitung Corriere dello Sport schrieb: „Diese Entscheidung wirft viele Fragen auf.“

Obendrein verpasste Juve trotz einer aufopferungsvollen Aufholjagd in Unterzahl den Einzug ins Achtelfinale.

Champions League: Juve verpasst Achtelfinale trotz Aufholjagd

Die „Alte Dame“ ging zunächst durch Manuel Locatelli (37./Foulelfmeter) in Führung. Nach einem umstrittenen Platzverweis gegen Kelly (47.) erhöhten Federico Gatti (70.) und der Ex-Schalker Weston McKennie (82.) und egalisierten damit die 2:5-Hinspielpleite.

In der Verlängerung antwortete Gala durch Victor Osimhen (105.+1) und Baris Yilmaz (119.).