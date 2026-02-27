Schlimmer als FC Bayern? Hammerlos für Bayer Leverkusen!

SID 27.02.2026 • 12:29 Uhr Die deutschen Teams gehen sich bei der Auslosung zur Champions League aus dem Weg - für Leverkusen bedeutet das ein nicht minder schweres Los.

Bayern München trifft im Achtelfinale der europäischen Fußball-Königsklasse auf Borussia Dortmunds Bezwinger Atalanta Bergamo, Bayer Leverkusen bekommt es mit dem englischen Tabellenführer FC Arsenal um Kai Havertz zu tun. Dies ergab die Auslosung am Freitag im Schweizer Nyon.

Nach dem schmerzlichen Aus des BVB in den Champions-League-Playoffs sind der deutsche Rekordmeister und der Vizemeister die einzigen verbliebenen Bundesliga-Teams im Wettbewerb. Die Runde der letzten 16 wird am 10./11. und 17./18. März ausgetragen.

Die Bayern treten zunächst auswärts in Italien an, Leverkusen hat im Hinspiel Heimrecht.

Bayer und Bayern gehen sich aus dem Weg

Auch ein Duell zwischen dem FC Bayern von Coach Vincent Kompany und Leverkusen um Trainer Kasper Hjulmand war möglich gewesen, dazu kommt es nun nicht.

Die Bayern hatten sich als Tabellenzweiter der Ligaphase direkt für das Achtelfinale qualifiziert. Leverkusen setzte sich in den Playoffs gegen Olympiakos Piräus durch.