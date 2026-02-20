Champions League: Bayern und Bayer droht ein Kuriosum

Karina Präg 20.02.2026 • 10:58 Uhr Im Achtelfinale der Champions League wird der FC Bayern höchstwahrscheinlich auf einen deutschen Gegner treffen. Je nach Auslosung droht ein besonders kurioses Duell.

In einer guten Woche findet die Auslosung der Achtelfinalpartien der Champions League statt. Der FC Bayern München kann sich dabei schon sehr wahrscheinlich auf einen deutschen Gegner einstellen. Denn Borussia Dortmund ist nach dem 2:0-Erfolg gegen Atalanta Bergamo ebenso auf Achtelfinal-Kurs wie auch Bayer Leverkusen nach dem 2:0-Sieg bei Olympiakos Piräus.

Einer dieser beiden Vereine wird auf den FC Bayern treffen. Der andere Verein wird es mit dem FC Arsenal zu tun bekommen.

Drei Begegnungen in einer Woche

Besonders kurios wäre eine Begegnung zwischen dem FC Bayern und Bayer 04 Leverkusen, denn dies würde gleich drei Aufeinandertreffen innerhalb einer Woche bedeuten. Das Achtelfinale der Champions League wird am 10./11. und 17./18. März ausgetragen. Genau dazwischen findet am Samstag das Bundesliga-Duell der beiden letzten Bundesliga-Meister statt.

Ein Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften wäre also nicht nur eine Neuauflage des Vorjahresduells, sondern auch ein sehr intensives Kennenlernen beider Mannschaften innerhalb weniger Tage.

Duell mit BVB wäre ähnlich kurios

Zwar würde es nicht dreimal innerhalb einer Woche stattfinden, doch auch bei einem Duell mit dem BVB lägen die Achtelfinal-Spiele sehr nah an der angesetzten Bundesliga-Partie. Am 28. Februar spielen der FC Bayern und Borussia Dortmund in der Bundesliga gegeneinander.