Champions League: "Das Spiel war eine Katastrophe" - Presse von Galatasaray entsetzt

Franziska Wendler 26.02.2026 • 10:46 Uhr Galatasaray Istanbul erreicht nach einer wenig überzeugenden Leistung das Achtelfinale der Königsklasse. Die Presse reagiert entsprechend.

Galatasaray Istanbul ist nach einem wilden Spiel gegen Juventus Turin ins Achtelfinale der Champions League eingezogen. Lange hatte die „Alte Dame“ in Unterzahl gespielt, dabei aber dennoch eine starke Leistung geboten und sogar einen 2:5-Rückstand aus dem Hinspiel aufgeholt.

Am Ende reichte es in der Verlängerung gegen den Süper-Lig-Klub dennoch nicht. Die türkische Presse zeigte sich ob der Leistung von Galatasaray wenig begeistert, Juve erhielt derweil in Italien trotz des Ausscheidens Lob.

SPORT1 hat die besten Pressestimmen gesammelt.

Hürriyet: „Atemberaubend. 90 Minuten wie ein Albtraum. Es ist bekannt, dass Juventus derzeit nicht in Bestform ist. Aber auf diesem Niveau zu spielen, erfordert sehr hohe Fähigkeiten. Wir dachten, dass die Rote Karte für Kelly in der 47. Minute der Wendepunkt des Spiels sein würde. Wir haben uns geirrt. Obwohl Juventus einen Spieler weniger auf dem Platz hatte, schien es, als hätten sie im weiteren Verlauf des Spiels einen Spieler mehr. Nach 90 Minuten sah alles schlecht aus. Juventus hatte das gesamte Stadion hinter sich, das Momentum war auf der Seite der Gastgeber. Fast jede Auswechslung von Buruk hatte sein Team zurückgeworfen. Doch dann betraten zwei Stars die Bühne und holten Istanbul den Sieg: Baris (Yilmaz; Anm. d. Red.), der Fluch von Juventus, und einer der besten Stürmer der Welt: Osimhen.“

Fanatik: „Das Ergebnis reicht für das Weiterkommen, aber das Spiel war eine Katastrophe.“

Sözcü: „Okan Buruk soll sich den Sieg nicht selbst zuschreiben, es war Osimhens Geschenk.“

Türkiye: „Osimhen hat Galatasaray-Geschichte geschrieben! Der nigerianische Stürmer wurde zum erfolgreichsten ausländischen Torschützen in der Geschichte des Vereins in europäischen Wettbewerben.“

Italienische Presse stolz auf Juve

Gazzetta dello Sport: „Wie schmerzhaft! Juventus hatte Hoffnung, brach aber in der Verlängerung ein, Osimhen und Baris Alper brachten das Stadion zum Schweigen. Spalletti schied aus der Champions League aus.“

Corriere della Sera: „Juventus, das nur noch mit zehn Mann spielte, zwang Galatasaray in die Verlängerung, doch Osimhen zerstörte ihre Hoffnungen. Die Chance auf das Erreichen des Achtelfinals und die damit verbundenen Einnahmen aus der UEFA gingen verloren, doch die Mannschaft hat ihre Ehre nicht verloren.“

Tuttosport: „Das große Spiel reichte nicht aus, um Galatasaray zu eliminieren. Spallettis Schützlinge gaben alles und zeigten eine starke Leistung. 90 Minuten lang waren sie besser als der Schiedsrichter, der VAR und Galatasaray, aber Osimhen machte den Sack zu.“