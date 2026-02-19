Champions League: "Die Fußballwelt reibt sich die Augen"

SPORT1 19.02.2026 • 12:51 Uhr Inter Mailand erlebt bei Bodö/Glimt eine Schmach und muss ernsthaft um den Einzug ins Achtelfinale der Champions-League zittern. Italiens Presse zeigt sich beeindruckt von den Norwegern.

Inter Mailand stand in der vergangenen Saison noch im Finale der Champions League - und muss nun gegen einen norwegischen Underdog eine Glanzleistung erbringen, um doch noch das Achtelfinale in der Königsklasse zu erreichen.

Denn: Das Hinspiel der Playoffs verloren die Nerazzurri gegen das Sensationsteam Bodö/Glimt sang- und klanglos mit 1:3, gar das einzige eigene Tor war aufgrund eines vermeintlichen Handspiels mehr als umstritten.

Ein Ausscheiden würde einer massiven Peinlichkeit gleichkommen, findet auch die heimische Presse. Die Gazetten in Norwegen können sich derweil vor Glücksgefühlen kaum mehr retten. SPORT1 gibt einen Überblick über die Reaktionen.

Italien:

Gazetta dello Sport: „Bodö ist die Hölle, auch Inter geht unter: Norwegischer Hattrick und für das Rückspiel wird eine Glanztat nötig sein. Die Norweger, die sich in ihrer Festung aus Kunstrasen und unter den Tribünen angehäuftem Schnee verschanzt hatten, versetzten dem Finalisten der letztjährigen Champions League drei Schläge. Der dritte Sieg in Folge im großen Pokal nach City und Atlético.“

Tuttosport: „Wie Manchester City in der Gruppenphase müssen sich auch die Nerazzurri dem Gesetz des Aspmyra-Stadions beugen und müssen nun im Rückspiel in Mailand das Ergebnis umdrehen, um sich für das Achtelfinale zu qualifizieren. Ein Stadion, in dem Spalletti mit Juventus Turin erfolgreich war, das aber den europäischen Spitzenklubs oft einen Streich gespielt hat - und dieses Mal war Inter an der Reihe.“

Il Messaggero: „Die Nerazzurri gehen unter und verlassen das eisige Norwegen mit gebrochenen Knochen, nachdem sie nach einer starken ersten Halbzeit in der zweiten Hälfte einen falschen Ansatz gewählt haben. Die Männer von Chivu müssen diese unerwartete kalte Dusche abschütteln, um das Achtelfinale zu erreichen.“

Corriere dello Sport: „Inter ist wie gelähmt. Doppelter Albtraum für die Schwarz-Blauen! Die Mannschaft von Chivu verpasst in der ersten Halbzeit mehrmals die doppelte Führung, bricht aber in der zweiten Halbzeit ein, was die Norweger ausnutzen, die in einer Woche mit zwei Toren Vorsprung im San Siro spielen werden.“

La Repubblica: „Niederlage in Norwegen gegen Bodö: 3:1. Für das Achtelfinale ist eine Glanzleistung im San Siro erforderlich. Die Norweger sind auf ihrem Platz unerbittlich. Am kommenden Dienstag müssen die Nerazzurri ein großes Comeback hinlegen.“

Norwegen:

NRK: „Der beste norwegische Verein, den wir je gesehen haben. Wir müssen uns gegenseitig ein wenig in den Arm kneifen, um zu glauben, was wir hier erleben. Bodö/Glimt ist nämlich gerade die erste norwegische Mannschaft, die jemals ein K.o.-Spiel in der Champions League gewonnen hat.“

Dagbladet: „Die Fußballwelt reibt sich die Augen. Der Tabellenführer der Serie A, Inter, wurde auf dem Kunstrasen überrollt, und Glimt reist nächste Woche mit einem Zwei-Tore-Vorsprung im Gepäck nach Mailand. Das ist die brutalste Serie, die ein norwegischer Verein jemals hingelegt hat. Das Verrückteste, was wir je gesehen haben. Sie spielen die besten Mannschaften Europas an die Wand. Der Gigant, der in drei Jahren zweimal im Champions-League-Finale stand, ist erschüttert. Das übersteigt unser Vorstellungsvermögen. Wo soll das enden?“