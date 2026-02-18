Champions League: „Er ist ein Feigling“- Legenden verteidigen Vinícius

Samuel Kucza 18.02.2026 • 11:07 Uhr Vinícius Junior wird beim Champions-League-Spiel Real Madrid gegen Benfica Lissabon wohl rassistisch beleidigt. Mehrere Experten reagieren empört und stellen sich klar hinter den Real-Star.

Es war eine hitzige Champions-League-Nacht in Lissabon. Beim Playoff-Spiel zwischen Real Madrid und Benfica Lissabon geriet ein Wortwechsel zwischen Gianluca Prestianni und Vinícius Jr. in den Fokus. Der Real-Star soll dabei rassistisch beleidigt worden sein - eine offizielle Bestätigung steht aus, doch die Szene sorgt international für Aufsehen.

Vor allem die Reaktionen prominenter Ex-Profis heizen die Debatte weiter an. Diverse Legenden verurteilten den Vorfall scharf.

„Er ist ein Feigling“

Bei CBS Sports fand Thierry Henry deutliche Worte. „Gianluca Prestianni, sag uns, was du gesagt hast. Sei ein Mann. Warum bedeckst du deinen Mund mit deinem Trikot? Ist es dir vielleicht kalt?“ sagte der Weltmeister von 1998.

Sein Kollege Micah Richards legte nach und bezeichnete Prestianni als „ein Feigling. Vinícius Júnior würde nicht lügen.“

Henry zeigte sich zudem solidarisch mit dem Brasilianer: „Ich kann nachempfinden, was Vinícius durchmacht. Manchmal fühlt man sich allein, weil dein Wort gegen ihres steht.“ Der Franzose verwies dabei auf die wiederholten Vorfälle, mit denen Vinícius in Spanien bereits konfrontiert war.

An dieser Stelle sei erwähnt: Prestianni stritt die Anschuldigungen von Vinícius und Co. in einem Statement ab.

„Kein Platz für Rassismus“ – Seedorf und Sneijder deutlich

Auch Clarence Seedorf bezog bei Prime Video klar Stellung. „Ich denke, die Tatsache, dass Vini seit vielen Jahren in Spanien eine schwierige Situation durchlebt, lässt sich nicht verbergen … Wir müssen klarstellen, dass es keine Rechtfertigung für rassistische Beleidigungen gibt: Dafür gibt es keinen Platz“, sagte der Niederländer.

Noch schärfer formulierte es Wesley Sneijder bei Ziggo Sport: „Prestianni sollte ein Mann sein und seinen Mund nicht bedecken, wenn er das zu Vinícius sagt. Wenn du es schon sagst, dann sag es wenigstens, ohne deinen Mund zu bedecken... Es ist skandalös, dass Menschen Schwarze immer noch als ‚Affen‘ bezeichnen!" Zudem verwies Sneijder darauf, dass Prestianni schwarze Teamkollegen habe und stellte die Frage: „Was denken die sich dabei?“

„Super kindisch“ - Sneijder über Otamendi

Neben dem rassistischen Vorfall kritisierte Sneijder auch Benficas Nicolás Otamendi. Dieser hatte im Spiel vor Vinicius auf sein WM-Tattoo gezeigt. Sneijder nannte das Verhalten „super kindisch“ und wurde noch deutlicher: „Wenn ich Vinicius wäre, hätte ich ihm geantwortet: ‚Messi hat diese Weltmeisterschaft für euch gewonnen, ihr hattet nichts damit zu tun.‘“

Zudem hob der Niederländer die sportlichen Erfolge des Brasilianers hervor und verwies auf dessen zahlreiche Titel mit Real Madrid.