Champions League: Gute Nachricht für Sané

Niklas Senger 16.02.2026 • 17:49 Uhr Wie steht es um ein Leroy Sané für Galatasaray Istanbul? Sein Trainer Okan Buruk gibt ein Update.

Leroy Sané steht unmittelbar vor seinem Comeback für Galatasaray Istanbul. Nachdem sich der Deutsche im Champions-League-Spiel gegen Manchester City am Knöchel verletzt hatte, absolvierte er im Februar noch keine einzige Partie.

„Leroy Sané hat etwa 20 Tage Spielpause hinter sich, aber er trainiert seit drei Tagen wieder mit der Mannschaft“, sagte Trainer Okan Buruk auf der Pressekonferenz vor dem Playoff-Hinspiel gegen Juventus Turin am Dienstag (ab 18.45 Uhr im LIVETICKER) und erklärte: „Er kann jetzt spielen. Er wird morgen bei uns sein.“

Dennoch soll Sané laut türkischen Medienberichten zunächst auf der Bank Platz nehmen und je nach Spielverlauf für zusätzliche Dynamik sorgen.

Auch Noa Lang kehrt gegen Juventus zur Mannschaft zurück, was Buruk fast schon vor ein Luxusproblem in der Offensive stellt. „Ich versichere Ihnen, dass es nicht einfach ist, die Startelf auszuwählen“, sagte Buruk.

Sané soll auf Rückkehr gedrängt haben

Für Galatasaray absolvierte Sané in dieser Saison 28 Pflichtspiele, erzielte dabei sechs Tore und bereitete sieben weitere vor.

Vor dem Start der K.o.-Phase in der Champions League soll der Nationalspieler selbst auf seine Rückkehr gedrängt haben. Laut dem Portal sporx soll Sané den Verantwortlichen gesagt haben: „Ich will spielen. Ich bin bereit, mich zu opfern.“ Nun gab es auch von seinem Coach grünes Licht.

Mit Juventus wartet nun der Tabellenfünfte der Serie A auf Galatasaray. „Wir kennen die Stärken unseres Gegners“, versicherte Buruk vor der Partie.