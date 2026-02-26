Champions League: Hitlergruß-Eklat! Real Madrid greift durch

Vor dem Playoff-Rückspiel in der Champions League zwischen Real Madrid und Benfica Lissabon (2:1) ist ein Anhänger der Königlichen durch unangemessenes Verhalten aufgefallen.
Hitlergruß-Eklat bei Real-Sieg
Wenige Momente vor dem Anpfiff richteten die TV-Kameras den Fokus auf den Block im Santiago Bernabéu, wo sich die treuesten Real-Fans befinden, als plötzlich ein Zuschauer wiederholt den Hitlergruß zeigte.
Nach dem erfolgten Achtelfinaleinzug meldete sich Real in einer offiziellen Stellungnahme zu Wort und teilte mit, dass die Disziplinarkommission des Vereins darum gebeten worden sei, „unverzüglich ein Verfahren zur Ausschließung des Mitglieds einzuleiten, das kurz vor Beginn des Spiels zwischen Real Madrid und Benfica von Fernsehkameras dabei gefilmt wurde, wie es im Fanblock den Hitlergruß zeigte“.
Das entsprechende Mitglied sei unmittelbar nach seinem Auftritt in der Fernsehübertragung von Sicherheitskräften des Vereins ausfindig gemacht und sofort des Stadions verwiesen worden, hieß es weiter.
„Nein zu Rassismus“: Real-Fans setzen Zeichen
Der spanische Top-Klub stellte zudem klar: „Real Madrid verurteilt solche Gesten und Äußerungen, die zu Gewalt und Hass im Sport und in der Gesellschaft anstiften.“
Unmittelbar nach dem Hitlergruß-Eklat, als die Mannschaften den Rasen betraten, wurde im Fanblock der Real-Fans ein großes Transparent mit der Aufschrift „Nein zu Rassismus“ entrollt.