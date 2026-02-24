Champions League: Der Albtraum ist perfekt!

Moritz Pleßmann 24.02.2026 • 22:54 Uhr Inter Mailand scheitert sensationell schon in den Playoffs der Champions League. Gegen den krassen Außenseiter FK Bodö/Glimt aus Norwegen schaffen die Italiener im Rückspiel nicht die erhoffte Wende.

Die Sensation ist perfekt! Vorjahresfinalist Inter Mailand scheiterte schon in den Playoffs der Champions League am krassen Außenseiter FK Bodö/Glimt aus Norwegen. Die Italiener verloren das Rückspiel im heimischen San Siro mit 1:2.

Ein kapitaler Schnitzer von Verteidiger Manuel Akanji führte zur Führung durch Jens Petter Hauge (58.). Der Schweizer fand im Aufbau keinen Mitspieler und spielte anschließend einen viel zu kurzen Rückpass Richtung eigenes Tor. Ole Blomberg schnappte sich den Ball und scheiterte zunächst an Yann Sommer, doch Hauge stand goldrichtig und staubte ab.

Haakon Evjen erhöhte kurz darauf nach Vorlage von Hauge sehenswert per Volley - Sommer war erneut chancenlos. Der Anschluss durch Alessandro Bastoni nach einer Ecke (77.) kam zu spät.

Champions League: Inter verliert Hinspiel sensationell

Die starbesetzte Truppe um Nationalspieler Yann Aurel Bisseck, Keeper Sommer und Ex-Gladbacher Marcus Thuram konnte den Spieß auch im Rückspiel nicht umdrehen. „Ein historischer Abend im Stadion San Siro“, bemerkte DAZN-Kommentator Carsten Fuß.

Bodö/Glimt schreibt Fußballmärchen weiter

Für Bodö/Glimt geht das Fußballmärchen derweil weiter. Es ist der erste Einzug in das Achtelfinale der Königsklasse in der Geschichte, schon das Erreichen der K.o.-Phase war eine Premiere gewesen. Dabei lagen die Norweger nach Spieltag fünf noch mit zwei Punkten auf Platz 32 der Ligaphase.

Mit Borussia Dortmund, Manchester City und Atlético Madrid warteten zudem richtige Brocken auf Bodö/Glimt. Doch das Team zeigte sensationelle Leistungen, holte einen Punkt gegen den BVB und schlug überraschend sowohl City (3:1) als auch Atlético (2:1) und qualifizierte sich dadurch noch als 23. und Vorletzter für die Playoffs.