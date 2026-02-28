Champions League: Mega-Pech! FC Bayern verpasst Glücksfall

SPORT1 28.02.2026 • 10:46 Uhr Der FC Bayern hätte bei der Auslosung in der Champions League beinahe das große Glückslos gezogen - doch es ging an den FC Arsenal.

Spätestens auf den zweiten Blick wird klar: Der FC Bayern hat bei der Auslosung zum weiteren Verlauf der Champions League ziemlich Pech gehabt.

Zwar erwischte der deutsche Rekordmeister im Achtelfinale mit Atalanta Bergamo ein machbares Los, doch gerade mit Blick auf mögliche weitere Gegner hätte es deutlich besser kommen können. Das Glücklos ging stattdessen an den FC Arsenal.

Bayern hatte die Ligaphase als Tabellenzweiter hinter den Gunners beendet und bildete daher mit ihnen ein Los-Paar. Soll heißen: Die beiden Topteams wurden auf die beiden unterschiedlichen Seiten des Turnierbaums verteilt. Und Arsenal traf es besser.

Leichter als für Bayern? Arsenals Weg zum Finale

Um es in Zahlen auszudrücken: Der englische Tabellenführer ist nun der haushohe Favorit auf den Gewinn der Königsklasse, mit einer Siegwahrscheinlichkeit von 26,88 Prozent - so zumindest die Berechnung des Datendienstleisters Opta Analyst.

Das hat viel mit den (weiteren) Gegnern der Londoner zu tun. Zunächst wartet Bayer Leverkusen, hier wird Arsenal eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 86,09 Prozent (!) zugeschrieben. Danach bekommt man es im Viertelfinale mit dem Sieger des Duells Bodö/Glimt und Sporting Lissabon zu tun. Auch hier rechnet Opta mit einem Weiterkommen (65,55 Prozent).

Erst im Halbfinale droht Arsenal ein richtig namhafter Brocken, aber auch hier wäre die Mannschaft von Mikel Arteta wohl jeweils zumindest leicht favorisiert: Zur Auswahl stehen der FC Barcelona, Newcastle United, Atlético Madrid und Tottenham Hotspur.

In den englischen Medien wurde die Auslosung entsprechend gefeiert: „Was für ein Glück!“, schrieb The Sun. „Die unglaubliche Statistik, die zeigt, wie unausgeglichen die Auslosung der Champions League ist“, heißt es bei der Daily Mail.

Champions League: So stehen die Bayern-Chancen

Die Bayern hatten eine 50-prozentige Chance, genau diesen Glücksfall zu erleben, doch daraus wurde letztlich nichts. Nach Bergamo wartet entweder Manchester City oder Real Madrid. Im Halbfinale hießen die Gegner Liverpool, Galatasaray, PSG oder Chelsea.