Champions League: Kracher im Viertelfinale? Das ist Bayerns Weg ins Finale

Curdt Blumenthal 27.02.2026 • 15:24 Uhr Für den FC Bayern München wartet bereits im Viertelfinale der UEFA Champions League ein echter Kracher. Zumindest einem mehrmaligen Turniersieger kann der Rekordmeister lange aus dem Weg gehen.

Seit Freitagmittag ist klar: Der FC Bayern München muss im Achtelfinale der UEFA Champions League gegen Atalanta Bergamo ran.

Doch bei der Ziehung in Nyon wurde auch schon der weitere Turnierverlauf der Vereine fixiert.

Schon in einem möglichen Viertelfinale käme es für den Rekordmeister zum Hammer-Duell mit dem Gewinner der Partie Real Madrid gegen Manchester City.

Barcelona oder Arsenal erst im Finale

Sollte die Mannschaft von Cheftrainer Vincent Kompany sich auch im Viertelfinale durchsetzen, könnte im Halbfinale der FC Liverpool, der FC Chelsea, Paris Saint-Germain oder Galatasaray Istanbul warten.

Immerhin: Auf den FC Barcelona oder Arsenal London könnten die Bayern erst im Champions-League-Finale in Budapest treffen. Auch ein Duell mit Bayer Leverkusen wäre nur im Endspiel möglich.

Durch den zweiten Platz in der Ligaphase war der FC Bayern bereits fest für das Achtelfinale der Königsklasse qualifiziert.