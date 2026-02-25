Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Champions League
Champions League
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
Champions League>

Champions League: Schlechte Nachrichten für Mbappé

Schlechte Nachrichten für Mbappé

Real Madrid muss in der Champions League ohne Kylian Mbappé auskommen. Der Stürmerstar droht sogar noch länger auszufallen.
Nach dem Eklat rund um Vinicius Junior fordert Real-Trainer Álvaro Arbeloa, dass die UEFA die Gelegenheit nutzen soll und nicht nur mit Slogans ein Zeichen gegen Rassismus setzt.
Julius Schamburg
Real Madrid muss in der Champions League ohne Kylian Mbappé auskommen. Der Stürmerstar droht sogar noch länger auszufallen.

Kylian Mbappé fällt wohl doch länger aus als gedacht. Real-Trainer Álvaro Arbeloa hat vor dem Playoff-Rückspiel in der Champions League gegen Benfica Lissabon ein Update zum Gesundheitsstatus seines Superstars gegeben.

„Das Beste für ihn ist, dass er eine Pause macht und sich erholt. Das dauert nicht nur ein paar Tage, sondern etwas länger“, sagte Arbeloa vor Anpfiff bei Movistar Plus.

Real Madrid: Bittere Wende bei Mbappé

Dabei war der Coach am Dienstag noch davon ausgegangen, dass Mbappé gegen Benfica spielen kann. „Kylian ist bereit, am Mittwoch zu spielen, und das ist das Wichtigste“, meinte Arbeloa auf der Pressekonferenz.

Doch am Mittwochabend wurde bekannt, dass Mbappé aufgrund von Knieproblemen das Training unterbrechen musste. Anschließend soll der Franzose untersucht worden sein.

Nun die bittere Gewissheit für die Königlichen: Mbappé fällt bis auf Weiteres aus. Eine genaue Diagnose und eine offizielle Mitteilung des Vereins gibt es bislang nicht.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite