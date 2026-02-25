Champions League: Schlechte Nachrichten für Mbappé

Julius Schamburg 25.02.2026 • 22:23 Uhr Real Madrid muss in der Champions League ohne Kylian Mbappé auskommen. Der Stürmerstar droht sogar noch länger auszufallen.

Kylian Mbappé fällt wohl doch länger aus als gedacht. Real-Trainer Álvaro Arbeloa hat vor dem Playoff-Rückspiel in der Champions League gegen Benfica Lissabon ein Update zum Gesundheitsstatus seines Superstars gegeben.

„Das Beste für ihn ist, dass er eine Pause macht und sich erholt. Das dauert nicht nur ein paar Tage, sondern etwas länger“, sagte Arbeloa vor Anpfiff bei Movistar Plus.

Real Madrid: Bittere Wende bei Mbappé

Dabei war der Coach am Dienstag noch davon ausgegangen, dass Mbappé gegen Benfica spielen kann. „Kylian ist bereit, am Mittwoch zu spielen, und das ist das Wichtigste“, meinte Arbeloa auf der Pressekonferenz.

Doch am Mittwochabend wurde bekannt, dass Mbappé aufgrund von Knieproblemen das Training unterbrechen musste. Anschließend soll der Franzose untersucht worden sein.