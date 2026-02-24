Champions League: Bittere Wende bei Mbappé?

Julius Schamburg 24.02.2026 • 21:36 Uhr Am Dienstag gibt sich Reals Trainer noch zuversichtlich, was einen Einsatz von Kylian Mbappé in der Champions League angeht. Nun gibt es offenbar eine bittere Wende.

Kylian Mbappé wird Real Madrid in der Champions League im Playoff-Rückspiel gegen Benfica Lissabon offenbar nicht zur Verfügung stehen. Das berichtet die französische Zeitung L‘Equipe.

Der Stürmerstar laboriere an Knieproblemen und soll das Training abgebrochen haben. Anschließend soll Mbappé untersucht worden sein. „Am Abend waren sich einige Quellen bei Real Madrid hinter verschlossenen Türen einig, dass es unmöglich sei, ihn gegen den Lissabonner Verein aufzustellen. Die Dauer seiner Ausfallzeit wurde nicht festgelegt“, heißt es in dem Bericht.

Bittere Wende bei Mbappé

Auf der Pressekonferenz hatte sich Trainer Álvaro Arbeloa noch zuversichtlich gegeben. „Kylian ist bereit, am Mittwoch zu spielen, und das ist das Wichtigste. Wir werden ihn auf jeden Fall brauchen und er wird ein großartiges Spiel machen“, hatte Arbeloa am Dienstag gesagt.

Nun wird der Coach wohl doch auf Mbappé verzichten müssen. Beim 1:0-Erfolg im Hinspiel hatte der Franzose den Treffer von Vinícius Júnior (50.) vorbereitet. Unmittelbar danach wurde Vinícius von Gegenspieler Gianluca Prestianni mutmaßlich rassistisch beleidigt.

Champions League: Real unter Zugzwang

Die UEFA sperrte Prestianni am Montag für das Rückspiel. Auch Benfica-Trainer José Mourinho wird fehlen. Er war im Hinspiel in der Schlussphase von Schiedsrichter Francois Letexier wegen wiederholten Reklamierens mit Gelb-Rot auf die Tribüne geschickt worden (86.).