Champions League: So ändert das BVB-Aus Bayerns Lage

Der BVB kann den Traum vom Achtelfinale der Champions League begraben. Nach dem 1:4 gegen Atalanta Bergamo in den Playoffs sind die Schwarz-Gelben ausgeschieden. Aus deutscher Sicht blicken nun nur noch die Bosse des FC Bayern und von Bayer Leverkusen am Freitag gespannt nach Nyon.

Dort wird um 12 Uhr im Haus des Europäischen Fußballs die nächste Runde der Königsklasse ausgelost. Fans können die Ziehung bei UEFA.com, UEFA.tv und der offiziellen App der UEFA Champions League kostenlos verfolgen.

Gleichzeitig ist es die letzte Auslosung in dieser Saison. Denn: Der weitere Weg für die Teams bis in ein mögliches Endspiel ist ab Freitag klar.

Champions League: Bayern trifft auf Leverkusen oder Bergamo

Fest steht fürs Erste: Ein deutsches Duell im Achtelfinale ist möglich. Der FC Bayern ist eine der acht besten Mannschaften der Ligaphase und hat nun zwei mögliche Gegner, die aus den Playoffs kommen: BVB-Bezwinger Bergamo und Bayer Leverkusen!

Die Werkself hat neben dem FC Bayern mit dem FC Arsenal nur eine Alternative. Leverkusen erwartet also einen Kracher.

Kurios: Sollte Bayern auf Leverkusen treffen, würde es zu einer besonderen Konstellation kommen. Zwischen den beiden Begegnungen im Achtelfinale (10./11. März und 17./18. März) steht auch die Partie in der Bundesliga an. Im April gastiert der deutsche Rekordmeister zudem im DFB-Pokal-Halbfinale in Leverkusen.

Mögliche Gegner der deutschen Mannschaften: