Torspektakel mit historischem Ausmaß in der Champions League

SPORT1 18.02.2026 • 20:48 Uhr Newcastle United zerlegt Qarabag Agdam im Hinspiel der Playoffs ums Champions-League-Achtelfinale. Schon zur Halbzeit war das Spiel entscheiden.

Da hagelte es Tore! Newcastle United um die beiden deutschen Nationalspieler Nick Woltemade und Malick Thiaw zerlegt Qarabag Agdam im Hinspiel der Champions-League-Playoffs mit 6:1 und verschafft sich so eine komfortable Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Dienstag. Bereits zur Halbzeit war die Partie mit 5:0 entschieden.

Herausragender Akteur dabei: Anthony Gordon. Der englische Stürmer erzielte in der ersten Spielhälfte alleine vier Tore. Der 24-Jährige ist damit der erst zweite Spieler in der Geschichte der Champions League, dem dieses Kunststück gelang. Zuvor schaffte das nur der Brasilianer Luiz Adriano mit Schachtar Donezk gegen Bate Borisov beim 7:0 (6:0) im Oktober 2014.

Ein weiterer persönlicher Erfolg für Gordon: Er schob sich in der Königsklassen-Torjägerliste vor auf Rang zwei und überholte somit Bayern-Angreifer Harry Kane. Lediglich Real Madrids Kylian Mbappé ist mit 13 Toren bereits enteilt. Zudem überflügelte Gordon Vereinsikone Alan Shearer und ist nun alleiniger Königsklassen-Rekordtorschütze Newcastles.

Der 24-Jährige eröffnete den Torreigen in der aserbaidschanischen Hauptstadt bereits nach drei Minuten mit einem trockenen Rechtsschuss ins linke untere Toreck. Das Tor nach 122 Sekunden ist zudem das schnellste Tor der Newcastle-Klubgeschichte. In der 8. Spielminute erhöhte DFB-Innenverteidiger Thiaw per Kopf nach einer Ecke.

Newcastle: Sturmpartner historisch - auch Woltemade beteiligt

In der Folge überstand Agdam 24 Minuten ohne Gegentor, ehe die Viertelstunde des Anthony Gordon schlug. Mit zwei halbhohen Elfmetertoren - einmal links (32.), einmal rechts (45.+1) - und einem weiteren Treffer (33.) schraubte der gebürtige Liverpooler seine eigene Torausbeute in der laufenden Königsklassen-Saison auf zehn Treffer in neun Spielen.

In der Entstehung des 4:0 war auch Nationalstürmer Nick Woltemade beteiligt. Der 1,98-Meter-Hüne gewann selbst den Ball und spielte diesen halbhoch in Richtung der aserbaidschanischen Abwehrkette. Verteidiger Kevin Medina konnte den Ball allerdings nicht kontrollieren - und ließ Gordon fatalerweise alleine auf Keeper Mateusz Kochalski zulaufen, den der englische Stürmer gar noch umkurvte.

Die Statistiken der ersten Spielhälfte lasen sich entsprechend deutlich. 16:0-Torschüsse verbuchte der Premier-League-Klub, alleine elf davon aufs Tor. Einzig der Ballbesitz hielt sich bei jeweils 50% überraschen die Waage.

Zehn Minuten nach dem Seitenwechsel erzielte Elvin Jafarguliyev (54.) den Ehrentreffer für die Aserbaidschaner zum 1:5. Die Freude währte allerdings nur kurz, Jacob Murphy erhöhte in der 72. Minute auf 6:1 - und den damit einhergehenden Endstand.

---