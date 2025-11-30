Woltemade und Thiaw geben launiges Interview

SID 30.11.2025 • 11:05 Uhr Nick Woltemade und Malick Thiaw führen Newcastle mit zusammen drei Toren zum Sieg bei Everton - und sind hinterher bestens gelaunt.

Nick Woltemade und Malick Thiaw hatten hinterher gut lachen. Zusammen machten die beiden deutschen Nationalspieler von Newcastle United drei Tore beim 4:1 (3:0) beim FC Everton in der Premier League - und gaben danach ein launiges Interview bei Sky Sports UK.

„Wir machen immer Witze darüber, dass er keine Kopfbälle kann, und dann macht er heute zwei Kopfbälle rein“, sagte Woltemade über Thiaws zwei Treffer - seine ersten beiden für die Magpies.

„Gestern wollte er im Training Kopfbälle trainieren, aber es hat so stark geregnet, dass das nicht ging“, sagte Woltemade - und jetzt sei das vermutlich ja auch „nicht mehr nötig“.

Woltemade traf per Lupfer

Schließlich habe er es ihm ja auch schon einmal „gezeigt“, wie das geht. Woltemade selber hatte per Lupfer zum zwischenzeitlichen 3:0 kurz vor der Pause getroffen.