Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Premier League
Premier League
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
Premier League>

Woltemade und Thiaw geben launiges Interview

Deutsches Duo gibt launiges Interview

Nick Woltemade und Malick Thiaw führen Newcastle mit zusammen drei Toren zum Sieg bei Everton - und sind hinterher bestens gelaunt.
Eddie Howe ist nach dem 2:1-Sieg gegen Angstgegner Manchester City erleichtert. Zudem erklärt der Newcastle-Coach, wie er Nick Woltemade trotz Abwesenheit integrierte.
SID
Nick Woltemade und Malick Thiaw führen Newcastle mit zusammen drei Toren zum Sieg bei Everton - und sind hinterher bestens gelaunt.

Nick Woltemade und Malick Thiaw hatten hinterher gut lachen. Zusammen machten die beiden deutschen Nationalspieler von Newcastle United drei Tore beim 4:1 (3:0) beim FC Everton in der Premier League - und gaben danach ein launiges Interview bei Sky Sports UK.

„Wir machen immer Witze darüber, dass er keine Kopfbälle kann, und dann macht er heute zwei Kopfbälle rein“, sagte Woltemade über Thiaws zwei Treffer - seine ersten beiden für die Magpies.

„Gestern wollte er im Training Kopfbälle trainieren, aber es hat so stark geregnet, dass das nicht ging“, sagte Woltemade - und jetzt sei das vermutlich ja auch „nicht mehr nötig“.

Woltemade traf per Lupfer

Schließlich habe er es ihm ja auch schon einmal „gezeigt“, wie das geht. Woltemade selber hatte per Lupfer zum zwischenzeitlichen 3:0 kurz vor der Pause getroffen.

Woltemade und Fabian Schär hätten ihn zuletzt ein bisschen aufgezogen, weil er einige Chancen vergeben hatte - und sie verteilten ein paar Tipps. „Ich muss den Ball einfach besser treffen, vielleicht mit etwas mehr Kraft, etwas mehr Technik“, sagte Thiaw. Es hat gut funktioniert.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite