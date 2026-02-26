Italiens Presse spottet über "überhebliche Dortmunder"

SID 26.02.2026 • 10:09 Uhr Nach dem peinlichen Inter-Aus sieht sich der italienische Fußball in Teilen rehabilitiert.

Die italienischen Medien feiern den Triumph von Atalanta Bergamo gegen Borussia Dortmund in den Playoffs der Champions League als Meilenstein und eine Art Wiedergutmachung.

„Von der Dunkelheit in Inters San-Siro-Stadion zu den strahlenden Lichtern in Bergamo: Atalanta besiegt die überheblichen Dortmunder und liefert eine großartige Leistung, die den italienischen Fußball in Europa rettet“, kommentierte die Gazzetta dello Sport.

Denn Inter war am norwegischen Außenseiter FK Bodö Glimt blamabel gescheitert, Bergamo hingegen drehte am Mittwochabend beim 4:1 gegen den BVB das 0:2 aus dem Hinspiel.

Italien feiert „Meisterwerk“

„Atalanta begeht an einem perfekten Abend keinen einzigen Fehler“, schrieb Tuttosport. „Das Glück steht auf der Seite der Bergamo-Spieler, die die Traum-Qualifikation vollauf verdient haben.“ Der Corriere dello Sport sah ein „Meisterwerk“ und „ein klares Signal an den nächsten Gegner - den FC Bayern oder den FC Arsenal“.