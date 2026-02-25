"Mein Fehler": Kobel übernimmt Verantwortung

SID 25.02.2026 • 21:43 Uhr Ein Fehlpass des BVB-Keepers Gregor Kobel leitet das späte Gegentor zum 1:4 ein. Kapitän und Trainer nehmen den Schweizer in Schutz.

Torhüter Gregor Kobel von Borussia Dortmund hat das Aus in den Playoffs der Champions League auf seine Kappe genommen.

„Ja klar, es war am Ende mein Feh. Tut mir natürlich super leid für die Jungs“, sagte Kobel bei DAZN nach dem bitteren 1:4 (0:2) bei Atalanta Bergamo über seinen schlimmen Fehlpass vor dem entscheidenden Gegentor in der Nachspielzeit.

Kovac verzichtet auf Schuldzuweisungen

„Fußball ist manchmal hart. Den muss ich natürlich irgendwie klären, scheißegal wie“, sagte Kobel. Doch statt den Ball auf die Tribüne oder in den Nachthimmel zu hauen, spielte der Schweizer den Ball in die Füße von Bergamos Mario Pasalic, nach dessen Flanke traf BVB-Verteidiger Ramy Bensebaini Nikola Krstovic mit dem Fuß am Kopf, Lazar Samardzic verwandelte den fälligen Foulelfmeter (90.+8), direkt danach war Schluss - und das 2:0-Polster aus dem Hinspiel dahin.