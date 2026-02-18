UEFA reagiert auf Eklat um Vinícius

SID 18.02.2026 • 13:39 Uhr Die Vorwürfe haben das Champions-League-Spiel zwischen Benfica Lissabon und Real Madrid überschattet.

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat sich in den Rassismus-Eklat zwischen Gianluca Prestianni und Vinícius Júnior eingeschaltet und Ermittlungen eingeleitet.

Wie der Verband am Mittwoch bekannt gab, wurde ein Ethik- und Disziplinarinspektor beauftragt, die Vorwürfe über diskriminierendes Verhalten zu untersuchen. Weitere Informationen zu dem Verfahren will die UEFA zu gegebener Zeit verkünden.

Das Playoff-Hinspiel in der Champions League zwischen Benfica Lissabon und Real Madrid (0:1) wurde von einem Eklat überschattet, das Spiel musste sogar unterbrochen werden. Prestianni soll Real-Star Vinícius nach dessen Traumtor mit anschließendem Jubel beleidigt haben, bei dem Wortgefecht hielt sich der Argentinier das Trikot vor den Mund.

Vinícius klagt an - Benfica-Spieler wehrt sich

Vinícius stürmte daraufhin wild gestikulierend zu Schiedsrichter Francois Letexier, der das Spiel unterbrach. Es kam zu hitzigen Diskussionen an der Seitenlinie, vor allem Vinícius und Teamkollege Kylian Mbappé waren außer sich.