Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat sich in den Rassismus-Eklat zwischen Gianluca Prestianni und Vinícius Júnior eingeschaltet und Ermittlungen eingeleitet.
UEFA reagiert auf Eklat um Vinícius
Wie der Verband am Mittwoch bekannt gab, wurde ein Ethik- und Disziplinarinspektor beauftragt, die Vorwürfe über diskriminierendes Verhalten zu untersuchen. Weitere Informationen zu dem Verfahren will die UEFA zu gegebener Zeit verkünden.
Das Playoff-Hinspiel in der Champions League zwischen Benfica Lissabon und Real Madrid (0:1) wurde von einem Eklat überschattet, das Spiel musste sogar unterbrochen werden. Prestianni soll Real-Star Vinícius nach dessen Traumtor mit anschließendem Jubel beleidigt haben, bei dem Wortgefecht hielt sich der Argentinier das Trikot vor den Mund.
Vinícius klagt an - Benfica-Spieler wehrt sich
Vinícius stürmte daraufhin wild gestikulierend zu Schiedsrichter Francois Letexier, der das Spiel unterbrach. Es kam zu hitzigen Diskussionen an der Seitenlinie, vor allem Vinícius und Teamkollege Kylian Mbappé waren außer sich.
Während Vinícius seinen Gegenspieler noch in der Nacht hart anging und erklärte: „Rassisten sind vor allem Feiglinge. Sie müssen sich das Hemd über den Mund ziehen, um zu zeigen, wie schwach sie sind“, hat Prestianni am Mittwoch die Vorwürfe zurückgewiesen: „Ich möchte klarstellen, dass ich zu keinem Zeitpunkt rassistische Beleidigungen gegen Vinícius Júnior gerichtet habe, der leider das, was er zu hören glaubte, missverstanden hat.“