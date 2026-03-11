Der Frust überwog bei den Stars von Bayer Leverkusen nach dem 1:1 gegen den FC Arsenal. Denn die Werkself musste den Ausgleich im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League erst in der 89. Minute durch einen umstrittenen Elfmeter von Ex-Leverkusener Kai Havertz.
Champions League>
Bayer Leverkusen gegen Arsenal in der Einzelkritik: Ein Grenzgänger meldet Gyökeres ab
Einzelkritik: Bayer-Grenzgänger überragt
Bayer Leverkusen kassiert spät den Dämpfer gegen Arsenal. Vor allem ein Grenzgänger überragt. Die SPORT1-Einzelkritik.
Nahezu alle Bayer-Profis überzeugen dennoch. Vor allem ein Grenzgänger sticht heraus. Es gibt nur eine Enttäuschung. Das zeigt die SPORT1-Einzelkritik.