Bayer Leverkusen gegen Arsenal in der Einzelkritik: Ein Grenzgänger meldet Gyökeres ab

Einzelkritik: Bayer-Grenzgänger überragt

Bayer Leverkusen kassiert spät den Dämpfer gegen Arsenal. Vor allem ein Grenzgänger überragt. Die SPORT1-Einzelkritik.
Niklas Trettin
Bayer Leverkusen kassiert spät den Dämpfer gegen Arsenal. Vor allem ein Grenzgänger überragt. Die SPORT1-Einzelkritik.

Der Frust überwog bei den Stars von Bayer Leverkusen nach dem 1:1 gegen den FC Arsenal. Denn die Werkself musste den Ausgleich im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League erst in der 89. Minute durch einen umstrittenen Elfmeter von Ex-Leverkusener Kai Havertz.

Nahezu alle Bayer-Profis überzeugen dennoch. Vor allem ein Grenzgänger sticht heraus. Es gibt nur eine Enttäuschung. Das zeigt die SPORT1-Einzelkritik.

