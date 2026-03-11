Havertz verhindert Bayer-Überraschung gegen Arsenal

SID 11.03.2026 • 20:41 Uhr Die Werkself zeigt eine couragierte Vorstellung - und reist mit einer ordentlichen Ausgangslage nach London.

Ausgerechnet Kai Havertz hat Bayer Leverkusen auf dem Weg in die ersehnte nächste Runde der Champions League eine bessere Ausgangsposition vermiest.

Dennoch bot der Werksklub dem scheinbar übermächtigen FC Arsenal eindrucksvoll Paroli und hat weiter gute Chancen auf das erste Champions-League-Viertelfinale seit 24 Jahren.

Strittiger Elfmeter sorgt für Arsenal-Ausgleich

Die Werkself trotzte dem Premier-League-Tabellenführer beim Wiedersehen mit Havertz im ersten Achtelfinal-Duell ein 1:1 (0:0) ab und gab dabei eine hervorragende Ausgangslage für das Rückspiel erst spät aus der Hand.

Die Führung durch Bayer-Kapitän Robert Andrich (46.) glich Arsenals Havertz per Foulelfmeter erst spät aus (89.).

Noni Madueke ging zuvor nach einem minimalen Kontakt von Malik Tillman zu Boden. Die Leverkusener protestierten vehement, es half allerdings nichts. Die Entscheidung blieb auch nach VAR-Check bestehen. „Er nimmt ihn dankend an ganz klar“, befand DAZN-Experte Nils Petersen.

Nationalspieler Havertz, der erstmals seit seinem Abschied 2020 in die BayArena zurückkehrte, kam in der 74. Minute als Joker ins Spiel.

Leverkusen stand zunächst kompakt und lauerte auf schnelle Umschaltsituationen. Eine solche nutzten dann fast die Londoner zur Führung: Über Gyökeres landete der Ball halblinks bei Gabriel Martinelli, der mit einem wuchtigen Abschluss die Latte traf (20.). Bayer zeigte sich davon aber unbeeindruckt und hielt stark dagegen.

Ausgerechnet per Ecke erfolgreich

Kofane machte im Sturmzentrum immer wieder Bälle fest und stellte die Defensive der Gunners vor Probleme. Auch offensiv fanden die Engländer kaum Lösungen. Bis zur Pause war es ein Spiel auf Augenhöhe. Bayers Ibrahim Maza schoss bei einem Konter links vorbei (45.+1).

Kurz nach dem Seitenwechsel ging Leverkusen dann in Führung: Andrich köpfte ausgerechnet nach einer Ecke am zweiten Pfosten ein - und Arsenal geriet erstmals in dieser Königsklassen-Saison in Rückstand.

Die Gunners versuchten zu antworten, doch auch die ansonsten gefürchteten Standards blieben zunächst wirkungslos. Angeführt vom starken Exequiel Palacios verteidigte Bayer lange leidenschaftlich die Führung - dann traf ausgerechnet Havertz.