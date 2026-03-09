BVB-Kritik berechtigt? Das sagt Stanisic

Maximilian Huber , Stefan Kumberger 09.03.2026 • 21:32 Uhr Der FC Bayern gastiert in der Champions League bei BVB-Bezwinger Atalanta Bergamo. Von einer Kritik am Rasen der Bergamasken will FCB-Verteidiger Josip Stanisic nichts wissen.

Wenn der FC Bayern am Dienstagabend zum Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Atalanta Bergamo gastiert, müssen sich die Münchner auf einen eher schwer zu bespielenden Rasen einstellen.

„Die Dortmunder meinten gerade, dass der Platz dort relativ schlecht ist“, verriet Joshua Kimmich nach dem 3:2-Auswärtssieg der Bayern in Dortmund. Der BVB hatte wenige Tage vor dem Bundesliga-Spitzenspiel mit 1:4 in Bergamo verloren und war aus der Champions League ausgeschieden.

FCB-Verteidiger Josip Stanisic will von drohenden Schwierigkeiten auf dem italienischen Rasen nicht viel wissen.

Stanisic: „Können auf jedem Belag spielen“

„Ich check es jetzt nicht, weil es auch keine Rolle spielt, selbst wenn der Rasen schlecht ist. Ich glaube, wir sind in der Bundesliga über die Wintermonate auch auf ein paar Plätzen gewesen, die jetzt nicht gerade Teppiche waren“, sagte Stanisic am Montag auf SPORT1-Nachfrage.