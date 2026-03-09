BVB-Kritik berechtigt? Das sagt Stanisic

Wenn der FC Bayern am Dienstagabend zum Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Atalanta Bergamo gastiert, müssen sich die Münchner auf einen eher schwer zu bespielenden Rasen einstellen.
BVB-Kritik wahr? Das sagt Stanisic
„Die Dortmunder meinten gerade, dass der Platz dort relativ schlecht ist“, verriet Joshua Kimmich nach dem 3:2-Auswärtssieg der Bayern in Dortmund. Der BVB hatte wenige Tage vor dem Bundesliga-Spitzenspiel mit 1:4 in Bergamo verloren und war aus der Champions League ausgeschieden.
FCB-Verteidiger Josip Stanisic will von drohenden Schwierigkeiten auf dem italienischen Rasen nicht viel wissen.
Stanisic: „Können auf jedem Belag spielen“
„Ich check es jetzt nicht, weil es auch keine Rolle spielt, selbst wenn der Rasen schlecht ist. Ich glaube, wir sind in der Bundesliga über die Wintermonate auch auf ein paar Plätzen gewesen, die jetzt nicht gerade Teppiche waren“, sagte Stanisic am Montag auf SPORT1-Nachfrage.
Bayern könne „auf jedem Belag spielen und natürlich ist es auch für Atalanta genau dasselbe. Es ist keine Ausrede, wenn der Platz schlecht ist, dass wir das Spiel verlieren müssen oder nicht gewinnen. Natürlich kommt es einem nicht zugute, wenn man unbedingt Fußball spielen will, wenn der Rasen nicht der Beste ist. Aber damit muss man sich anfreunden und es auch einfach so schnell wie möglich abhaken.“