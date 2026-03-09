Champions League: 16-Jähriger erstmals im Profikader des FC Bayern

Maximilian Huber 09.03.2026 • 17:14 Uhr Manuel Neuer fehlt dem FC Bayern verletzungsbedingt in Bergamo. Auch deshalb rückt der erst 16 Jahre alte Torhüter Leonard Prescott in das Aufgebot des deutschen Rekordmeisters.

Der erst 16 Jahre alte Torhüter Leonard Prescott steht erstmals im Profikader des FC Bayern München. Das gab der deutsche Rekordmeister am Montag vor der Abreise zum Champions-League-Spiel bei Atalanta Bergamo (Dienstag ab 21 Uhr im LIVETICKER) bekannt.

Im Januar hatte der gebürtige US-Amerikaner schon beim Testspiel in Salzburg zum Kader der Profis gehört, kam aber nicht zum Einsatz. In der Regel steht Prescott für die U19 des FC Bayern auf dem Rasen.

Neuer fehlt den Bayern in Bergamo

Grund für die Kadernominierung ist der Ausfall von Stammtorhüter Manuel Neuer, der sich am Freitag beim Spiel gegen Mönchengladbach erneut einen Muskelfaserriss zugezogen hatte. Auch Ersatzkeeper Leon Klanac fehlt aufgrund einer Oberschenkelverletzung, weshalb Prescott mit den Profis nach Bergamo reiste.