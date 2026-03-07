Manuel Neuer: FC Bayern gibt Diagnose bekannt

Philipp Heinemann 07.03.2026 • 13:35 Uhr Das Comeback von Manuel Neuer ist nur von kurzer Dauer. Nun gibt der FC Bayern die Diagnose bei seinem Torhüter bekannt. Die Verletzung kommt zur Unzeit.

Manuel Neuer hat sich bei seinem Comeback gleich wieder verletzt: Wie der FC Bayern bekannt gab, zog sich der Kapitän und Torhüter beim Freitagsspiel gegen Borussia Mönchengladbach einen „kleinen Muskelfaserriss in der linken Wade“ zu.

Die Verletzung bedeutet wohl, dass Neuer das anstehende Achtelfinal-Hinspiel - und womöglich auch das Rückspiel eine Woche später - gegen Atalanta Bergamo in der Champions League verpassen wird.

„Damit fällt der Mannschaftskapitän und Torhüter zunächst aus“, schreibt der FC Bayern in seiner Mitteilung.

Neuer war beim 4:1 gegen Gladbach zwischen die Pfosten zurückgekehrt, nachdem ihn Wadenprobleme die Partien gegen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund gekostet hatten. Zur Halbzeit blieb er in der Kabine.

Neuer schon wieder verletzt

Wie in der laufenden Saison schon häufiger wurde der Keeper des Rekordmeisters von Jonas Urbig vertreten. Der 22-Jährige kam bisher auch schon einmal in der Königsklasse zum Einsatz, beim 2:1-Sieg gegen PSV Eindhoven.

Für Neuer bedeutet der Ausfall derweil den nächsten Rückschlag, die kleinen Verletzungen mehren sich. Im bisherigen Saisonverlauf wurde der 39-Jährige bereits zweimal von einem Muskelfaserriss ausgebremst.