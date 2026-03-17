"Er spielt auf Arjen Robbens Niveau" - Bayern-Legende huldigt Olise

Johannes Vehren 17.03.2026 • 17:15 Uhr Michael Olise spielt bisher eine überragende Saison für den FC Bayern. Claudio Pizarro lobt den französischen Flügelspieler und vergleicht ihn mit Arjen Robben.

Großes Lob für Michael Olise! Der Flügelspieler des FC Bayern wurde von Claudio Pizarro mit einer absoluten Bayern-Legende verglichen.

„Ich glaube, dass Michael Olise aktuell auf Arjen Robbens Niveau spielt“, sagte der ehemalige Bayern-Stürmer bei Sky und fügte hinzu: „Er dribbelt in die Mitte und erzielt mit seinem angeschnittenen Schuss genau die gleichen Tore wie Arjen damals. Er entwickelt sich in jedem Spiel, in jeder Saison und das finde ich super bei einem Spieler.“

FC Bayern: Olise übertrifft Robben

In der laufenden Spielzeit absolvierte der Franzose bislang 38 Pflichtspiele für die Münchener und sammelte bereits 42 Scorerpunkte. Robben gelangen in seiner erfolgreichsten Saison für den FC Bayern 38 Scorerpunkte.

Am Mittwochabend wird Olise allerdings im Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League zu Hause gegen Atalanta Bergamo (ab 21 Uhr im LIVETICKER) wegen einer Gelbsperre fehlen.

Pizarro traut Bayern den CL-Titel zu

Doch aufgrund des 6:1-Hinspielerfolgs stehen die Münchener bereits mit anderthalb Beinen im Viertelfinale, weshalb Olise diese Sperre wohl nicht ganz unfreiwillig in Kauf nahm.

Pizarro traut der Mannschaft von Trainer Vincent Kompany in der Champions League den ganz großen Coup zu: „Ich glaube, dass die Bayern der Favorit auf den Champions-League-Titel sind. Es macht viel Spaß, Bayern spielen zu sehen.“