FC Bayern zerlegt BVB-Bezwinger: Olise überragt und zieht an Robben vorbei

Julius Schamburg 10.03.2026 • 22:52 Uhr Der FC Bayern zeigt in der Champions League die nächste Machtdemonstration. BVB-Bezwinger Atalanta Bergamo hat gegen die furios aufspielenden Münchener nicht den Hauch einer Chance.

Was für eine Galavorstellung des FC Bayern! Die Münchener sind im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League mit 6:1 (3:0) über Atalanta Bergamo hinweggefegt. Das Viertelfinal-Ticket ist wohl nur noch eine Frage der Zeit.

Auch ohne den angeschlagenen Harry Kane, der über die gesamte Spieldauer nur auf der Bank saß, brannten die Bayern ein Offensivfeuerwerk ab. Atalanta hatte in den Playoffs noch Borussia Dortmund bezwungen, war aber im Hinspiel gegen die furios aufspielende Mannschaft von Vincent Kompany chancenlos.

FC Bayern: Premiere für Stanisic - Olise zieht an Robben vorbei

Josip Stanisic (12.), Michael Olise (22.) und Serge Gnabry (25.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Nicolas Jackson erhöhte nach dem Pausenpfiff (52.), ehe erneut Olise einnetzte (64.). Jamal Musiala machte schließlich das halbe Dutzend voll (67.). Mario Pasalic erzielte noch den Ehrentreffer für die Bergamasken (90.+3).

Für Stanisic war es das erste Königsklassen-Tor seiner Karriere. Olise (zwei Tore und eine Vorlage) hat diese Saison bereits 41 Scorerpunkte gesammelt, mehr als Bayern-Legende Arjen Robben in seiner besten Spielzeit (38 Scorer).

Manuel Neuer, der mit einem kleinen Muskelfaserriss in der linken Wade nicht zur Verfügung stand, wurde erneut von Jonas Urbig vertreten. Der 22-Jährige machte seine Sache gut, musste aber in der Nachspielzeit einmal hinter sich greifen und schien sich dabei auch noch wehgetan zu haben.

Champions League: Bayern mit einem Bein im Viertelfinale

Bei Kane hatte es zwar zumindest für einen Bankplatz gereicht, für ihn durfte Jackson ran. Weil die Bayern früh davonzogen, bestand keine Notwendigkeit Kane zu bringen. Jackson belohnte sich schließlich auch mit einem eigenen Treffer und legte später für Musiala auf.

Es folgte jedoch der nächste Verletzungsschock für die Bayern: Davies, der gerade erst nach einem Muskelfaserriss im Oberschenkel wieder in den Kader zurückgekehrt war, wurde nach Wiederanpfiff für Konrad Laimer eingewechselt (46.). Unter Tränen musste Davies keine halbe Stunde später wieder runter (71.). Für ihn kam Tom Bischof.

Auch Musiala lief in der Schlussphase unrund und deutete körperliche Probleme an. Er ging in der zweiten Minute der Nachspielzeit vom Feld, die Bayern hatten das Wechselkontingent bereits erschöpft.

Kuriose Momente um Olise und Kimmich

Skurrile Szenen spielten sich um Olise (77.) und Joshua Kimmich (84.) ab. Beide provozierten eine Gelbe Karte und fehlen somit im Rückspiel gesperrt. Womöglich Absicht, dass sie in einem möglichen Viertelfinale wieder mit von der Partie sein können.