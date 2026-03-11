Champions League: Brisanter Verdacht nach Torwart-Wechsel

Nach 17 Minuten, zwei Torwartfehlern und einem 0:3-Rückstand gegen Atlético Madrid nahm der Champions-League-Abend von Spurs-Keeper Antonin Kinsky ein dramatisches Ende. Trainer Igor Tudor zog die Notbremse und wechselte den 22-Jährigen bei seinem ersten Spiel in der Königsklasse aus.
Brisanter Verdacht um Torwart-Wechsel
In den sozialen Medien tauchte nun ein Video auf, welches Spekulationen nährt, dass Tudor diese Entscheidung womöglich nicht allein traf.
Aufmerksamen Fans fiel auf, wie sich Innenverteidiger Cristian Romero kurz vor der drastischen Maßnahme mit dem Spurs-Trainer unterhielt. Einige Nutzer vermuteten deshalb, Romero habe dem Tottenham-Coach geraten oder zumindest danach gefragt, Kinsky aus dem Spiel zu nehmen.
Anschließend war es auch Romero, der den jungen Torwart ein Stück in Richtung Seitenlinie begleitete, den Arm um ihn legte und wohl mit einigen aufmunternden Worten versuchte, etwas Beistand zu leisten.
Der tschechische Torhüter war vor dem 1:0 für die Spanier durch Marcos Llorente (6.) mit dem Ball am Fuß weggerutscht, wenig später unterlief ihm erneut ein fataler Patzer: Er trat bei einem Passversuch neben den Ball. Julian Alvarez schob daraufhin zum 3:0 ein (15.).
Wirbel um Torwart-Entscheidung – Tudor erklärt sich
Auch der eingewechselte Stammtorhüter Guglielmo Vicario konnte den bereits eingeleiteten schwarzen Abend der Spurs nicht mehr verhindern. Nach 90 Minuten verlor der Krisenklub das Achtelfinal-Hinspiel mit 2:5.
Die Entscheidung, Kinsky früh auszuwechseln, sorgte im Anschluss für große Diskussionen. Auch Tudor beschrieb die Situation als „sehr ungewöhnlich“ und erklärte: „Ich bin seit 15 Jahren Trainer und habe so etwas noch nie gemacht. Es war notwendig, um den Spieler und die Mannschaft zu schützen.“
Die Partie in der Champions League sollte für die Spurs eigentlich zu einem Wendepunkt werden, entwickelte sich jedoch zu einem Albtraum, der die sportliche Lage weiter verdüstert. In der Premier League droht dem Klub ein dramatischer Absturz. Nur noch ein Punkt trennt Tottenham von einem Abstiegsplatz.