Das schlimmste Debüt der Champions-League-Geschichte

David Funk 10.03.2026 • 22:36 Uhr Das Champions-League-Debüt von Antonin Kinsky wird in die Geschichte eingehen. Schlimmer hätte der Abend für den Spurs-Torhüter wirklich nicht verlaufen können.

Das Hinspiel im Achtelfinale der Champions League zwischen Atlético Madrid und den Tottenham Hotspur 5:2 (4:1) ist aus Sicht der Engländer zum kompletten Albtraum geraten. Im Mittelpunkt des Debakels stand dabei Torhüter Antonín Kinsky, der bereits nach 17 Minuten ausgewechselt wurde.

Der 22-jährige Tscheche erhielt das Vertrauen von Trainer Igor Tudor und kam so zu seinem ersten Einsatz in der Champions League – zur großen Überraschung vieler Experten. Sein Debüt in der Königsklasse hätte jedoch nicht schlimmer verlaufen können.

Champions League: „Untröstlich für den Jungen“

„Mein Herz bricht für ihn. Er hatte 14 schreckliche Minuten, diesen Ausrutscher und das dritte Tor. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach nur untröstlich für den Jungen. Diese Tottenham-Mannschaft ist völlig aus dem Gleichgewicht geraten“, sagte der ehemalige englische Nationaltorhüter Joe Hart bei Sky Sports.

Paul Robinson, ein weiterer englischer Nationaltorhüter, konnte seinen Augen nicht trauen: „Von schlecht zu schlechter zu am Schlechtesten. Das ist eine absolute Katastrophe. Die Spurs machen überall Fehler.“

Doch der Reihe nach. Bereits nach sechs Minuten lag das Leder erstmals in seinem Netz. Dem vorausgegangen war ein Fehler des Debütanten, der bei einem Abspielversuch wegrutschte und so das frühe Gegentor durch Marcos Llorente verschuldete.

Der tragische Höhepunkt für Spurs-Keeper

Nur acht Minuten später verschlimmerte sich der Albtraum.

Diesmal war der junge Torhüter zwar chancenlos - das Gegentor aus Sicht der Spurs aber nicht weniger peinlich. Diesmal rutschte Innenverteidiger Micky van de Ven weg, sodass Antoine Griezmann den Patzer zum zweiten Tor nutzen konnte.

In der 15. Minute folgte der tragische Höhepunkt und das dritte Ei im Netz der Londoner. Diesmal schlug Kinsky bei einem Rückpass über den Ball und servierte Julian Álvarez so den Treffer zum 3:0 für Atlético auf dem Silbertablett.

„Das zerstört das Selbstvertrauen von Kinsky“

Spurs-Trainer Tudor hatte im Anschluss genug gesehen und erlöste seinen Torhüter.

„So etwas habe ich auf einem Fußballplatz noch nie gesehen. Was für eine enorme Entscheidung von Trainer Igor Tudor. Ja, der Torwart hat einen Fehler gemacht, aber das zerstört das Selbstvertrauen von Antonín Kinsky“, befand Robinson.

Doch auch sein Ersatz, Guglielmo Vicario, erlebte einen Albtraumstart. Denn nur wenige Minuten später erzielte Atlético durch Robin Le Normand das zwischenzeitliche 4:0.