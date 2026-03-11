Champions League: "Was machst du da, Donnarumma?" Folgenschwere Aktion gegen Real

Julius Schamburg 11.03.2026 • 21:50 Uhr Gianluigi Donnarumma unterläuft in der Champions League ein folgenschwerer Patzer. Der Torwart von Manchester City verliert die Orientierung.

Folgenschwerer Bock von Gianluigi Donnarumma: Der Torwart von Manchester City war maßgeblich daran beteiligt, dass seine Mannschaft im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid (LIVETICKER) mit 0:1 ins Hintertreffen geraten ist.

In der 20. Minute spielte Real-Torwart Thibaut Courtois einen langen Ball in den Lauf von Federico Valverde. Der Uruguayer legte sich den Ball weit vor und Donnarumma kam aus seinem Kasten.

Der Ball hatte schon die Sechzehnerlinie überquert, doch der heraneilende Donnarumma blieb mit der Hand weg - wohl auch, weil er sich nicht sicher war, ob der Ball schon im eigenen Sechzehner war. Eventuell versuchte er, den heranrauschenden Valverde, noch vor dem Strafraum zu stoppen.

„Was machst du da, Donnarumma?“

So rutschte der Italiener am Ball vorbei, Valverde lief durch und musste nur noch ins leere Tor zur 1:0-Führung einschieben. Es war das erste von drei Toren, die dem Uruguayer noch vor der Halbzeit gelangen.

Die spanische Zeitung Sport fragte sich: „Was machst du da, Donnarumma?“ Ähnlich fragte auch Mundo Deportivo: „Was hat Donnarumma getan?“ Die Marca titelte: „Donnarumma macht es wieder... Fede Valverde trifft.“

Wenig später erhöhte Real auf 2:0. Wieder war Valverde der Torschütze (27.). Diesmal war Donnarumma frei von Schuld. Auch bei Valverdes drittem Streich konnte der Keeper nicht eingreifen (42.).

Donnarumma verursacht Elfmeter

Nach Wiederanpfiff verursachte Donnarumma dann auch noch einen Elfmeter. Diesmal verhielt sich der Italiener nach einem langen Ball zögerlich, kam nicht aus seinem Kasten und holte dann im eigenen Sechzehner Vinícius Júnior von den Beinen.

Vinícius trat selbst an - Donnarumma konnte den schwachen Schuss ins linke untere Eck allerdings parieren (58.) und zumindest diesen Fehler wieder ausbügeln.