Champions League: "Bist du deppert?": Real-Star verzückt mit irrer Show

SPORT1 11.03.2026 • 22:21 Uhr Federico Valverde erzielt in der Champions League einen lupenreinen Hattrick. Sami Khedira schwärmt. Die spanische Presse überschlägt sich vor Lob.

Was für eine unglaubliche erste Halbzeit von Federico Valverde: Der Mittelfeldspieler von Real Madrid hat Manchester City im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League (LIVETICKER) die Grenzen aufgezeigt und in nur 22 Minuten (!) einen lupenreinen Hattrick erzielt.

Bereits nach 20 Minuten traf Valverde nach Vorlage von Thibaut Courtois ein erstes Mal. Der Uruguayer tankte sich auf der rechten Außenbahn durch und profitierte dann von einem folgenschweren Patzer von City-Torwart Gianluigi Donnarumma.

„Der Typ ist eine Vollmaschine!“, sagte DAZN-Experte und Ex-Real-Spieler Sami Khedira nach dem ersten Tor.

Real-Star begeistert Khedira: „Bist du deppert?“

Kurz darauf traf Valverde noch ein zweites Mal. Nach Vorlage von Vinícius Júnior knallte er den Ball ins rechte untere Eck (27.). Die Krönung war allerdings sein drittes Tor. Nach einem Chipball von Brahim Diaz spitzelte Valverde den Ball an City-Verteidiger Marc Guéhi vorbei, der nur zusehen konnte, als Valverde den Ball nach dem blitzsauberen Kontakt per Volleyschuss ins linke untere Eck knallte.

„Das ist kein Gemälde – mir fällt dazu nichts mehr ein. Bist du deppert? Wir stehen und das komplette Stadion steht. Wow!“, war Khedira begeistert.

Auch die spanische Presse überschlug sich vor lauter Lob. „Was ist das?! Valverde hat City gerade vor der Pause besiegt“, titelte Sport. Die Marca schrieb von „Wahnsinn im Bernabéu“. Bei der Mundo Deportivo war von „Valverdes Wahnsinn im Bernabéu“ die Rede.

Dank Valverde hat Real Madrid zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte in einem K.o.-Spiel der Champions League drei Tore in der ersten Halbzeit erzielt, erstmals seit April 2014 gegen Bayern München im Halbfinale.

Valverde verdoppelt seine Torausbeute

Erstaunlich: Valverde produzierte in 45 Minuten die gleiche Anzahl an Toren wie in den 75 Champions-League-Partien zuvor.