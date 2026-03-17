Champions League: Fans von heftiger Schmach "angeekelt"

Niklas Senger 17.03.2026 • 23:38 Uhr Die Fans des FC Chelsea kehren der Mannschaft nach einer erneuten Pleite früh den Rücken. Die englische Presse rechnet mit dem Auftritt der Blues ab.

Nur etwas mehr als eine Stunde lief das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League zwischen dem FC Chelsea und Paris Saint-Germain am Dienstagabend, da war auch die letzte Hoffnung an der Stamford Bridge längst verloren. Nach dem Treffer zum 0:3 durch Senny Mayulu leerten sich die Ränge im Eiltempo.

Der Einzug ins Viertelfinale war nach dem 2:5 im Hinspiel längst außer Reichweite. Während die Gästefans aus Paris den Hausherren hämisch hinterherwinkten, fand auch die englische Presse deutliche Worte für die Schmach in der Königsklasse.

„Die Chelsea-Fans buhen nicht mehr – und das liegt daran, dass die meisten von ihnen bereits auf dem Weg zur Fulham Broadway Station sind“, beschrieb die Daily Mail die Szenen und urteilte: „Nicht nur im Gesamtergebnis eine Abreibung, sondern auch am heutigen Abend.“

„Angeekelte Chelsea-Fans“: Der Höhepunkt einer Blamage in der Champions League

„Chelsea hat die Ligaphase tatsächlich vor PSG abgeschlossen“, merkte dazu die BBC an. Dennoch stellte man auch dort fest: „Jetzt werden sie über beide Spiele hinweg mit 8:2 zerstört.“

Besonders deutlich wurde The Sun. Bereits zur Halbzeit verwies die Boulevardzeitung auf erste Fans, die sich auf den Heimweg begaben: „Blaue Welle: Angeekelte Chelsea-Fans strömen bereits zur Halbzeit aus dem Stadion an der Stamford Bridge, während die Mannschaft von Liam Rosenior von PSG gedemütigt wird.“

Darüber hinaus hieß es dort: „Nur wenige Blues-Anhänger hätten heute Abend mit einem gewaltigen Comeback gerechnet, aber was sie sich gewünscht hätten, wäre etwas Kampfgeist und Einsatz – doch dies war eine erbärmliche Leistung von Chelsea.“

Für die Blues war das 0:3 wettbewerbsübergreifend bereits die dritte Niederlage in Serie. Zudem stellte Chelsea einen unrühmlichen Rekord auf. Laut dem Statistikportal Opta kassierte das Team zum ersten Mal in der Geschichte des Klubs in einem Pflichtspielduell mit Hin- und Rückspiel acht Gegentore.

„So viel zu Chelsea, dem Weltmeister“

„Gibt es eine Brandschutzübung?“, fragte die Daily Mail bereits in der Schlussphase mit Blick auf einen traditionellen englischen Schmähgesang: „Wären die Gästefans Engländer, wäre das gerade der Sprechchor aus dem Auswärtsblock. Die Stamford Bridge ist mittlerweile fast leer, alle verlassen das Stadion.“

Immerhin blieb den Geschlagenen eine längere Nachspielzeit erspart. „Der Schiedsrichter macht sich nicht einmal die Mühe, Nachspielzeit anzusetzen, sondern pfeift das Spiel einfach ab“, schrieb The Independent: „Ein krasser Gegensatz zum Spiel der beiden Mannschaften bei der Klub-Weltmeisterschaft – und nun drehen sich alle Fragen um Chelsea, das auf peinliche Weise aus der Champions League ausgeschieden ist.“

„So viel zu Chelsea, dem Weltmeister. Als es wirklich darauf ankam, haben die europäischen Meister von Paris Saint-Germain die Blues wieder einmal deutlich in ihre Schranken verwiesen“, fällte auch The Sun mit Blick auf den Titel bei der Klub-WM ein deutliches Urteil.