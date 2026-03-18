Champions League heute live: FC Bayern - Bergamo LIVE im TV, Stream & Liveticker - Kompany bringt sechs Neue

SPORT1 18.03.2026 • 19:55 Uhr Der FC Bayern München empfängt heute zum CL-Rückspiel Atalanta Bergamo. Der Anstoß ist um 21:00 Uhr in der Allianz Arena. So können Sie das Achtelfinale verfolgen.

Heute empfängt der FC Bayern München Atalanta Bergamo in der Allianz Arena zum Achtelfinal-Rückspiel der UEFA Champions League (ab 21 Uhr im LIVETICKER). Auf der Bank der Münchner sitzt Trainer Vincent Kompany, sein Gegenüber Raffaele Palladino nimmt auf der Gästebank Platz. Nach dem 6:1-Erfolg im Hinspiel gehen die Bayern mit einem Fünf-Tore-Polster in die Partie. Geleitet wird das Duell vom französischen Schiedsrichter Benoît Bastien.

Bei den Bayern startet Jonas Urbig, der sich erst im Hinspiel vor einer Woche eine Gehirnerschütterung zugezogen hatte, im Tor. Im Vergleich zum ersten Duell nimmt Kompany sechs Änderungen an seiner Startelf vor.

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Min-Jae Kim, Tom Bischof, Leon Goretzka, Lennart Karl, Raphael Guerreiro und Harry Kane, der erstmals seit dem Klassiker gegen Borussia Dortmund Ende Februar eine Partie für die Münchner beginnt, sind neu dabei. Michael Olise und Joshua Kimmich hatten sich im Hinspiel ihre dritte Gelbe Karte abgeholt und fehlen gesperrt.

Kane führt seine Mannschaft in der Königsklasse erstmals als Kapitän aufs Feld.

Auf der Münchner Bank sitzen zunächst Jannis Bärtl, Leonard Prescott, Dayot Upamecano, Serge Gnabry, Nicolas Jackson, Hiroki Ito, Konrad Laimer, Vincent Manuba, Deniz Ofli und Filip Pavic. Letztgenannter feiert seine Premiere im Profikader des FC Bayern.

Bayern – Bergamo: Die Aufstellungen

Bayern: Urbig – Stanisic, Tah, Kim, Bischof – Pavlovic, Goretzka – Karl, Guerreiro, Díaz – Kane

Bergamo: Sportiello – Kossounou, Hien, Scalvini – Bellanova, Pasalic, Ederson, Bernasconi – de Ketelaere, Krstovic, Sulemana

Der deutsche Rekordmeister hat acht seiner bisherigen neun CL-Spiele dieser Saison gewonnen und dabei 28 Treffer erzielt – im Schnitt 3,1 pro Partie. In allen letzten zehn Pflichtspielen fiel mindestens ein Münchner Tor in der zweiten Halbzeit, zudem gab es in den vergangenen vier Champions-League-Heimspielen der Bayern jeweils einen Elfmeter. Harry Kane trifft in 56 % seiner Einsätze in der Königsklasse und kommt in der Allianz Arena auf herausragende 81 Minuten pro Tor (18 Treffer in 17 Heimpartien). Verzichten muss Kompany jedoch auf Joshua Kimmich, der das Rückspiel gelbgesperrt verpasst. Zwischen den Pfosten herrscht weiterhin Personalnot: Nach Manuel Neuer fällt nun auch Sven Ulreich mit einem Muskelbündelriss aus.

Atalanta vor schwieriger Mission: Auswärtsstatistik und Leistungsträger

Atalanta Bergamo reist mit nur zwei Niederlagen in sieben Europacup-Auftritten auf deutschem Boden an (3 Siege, zwei Remis), beide Pleiten setzte es allerdings gegen Borussia Dortmund. Die 1:6-Schlappe im Hinspiel war die höchste Heimniederlage einer italienischen Mannschaft in den K.-o.-Runden der Champions League. Historisch gelang es noch keinem Team, nach einem Fünf-Tore-Rückstand aus dem Hinspiel weiterzukommen. Mario Pasalic ist mit 15 Torbeteiligungen (10 Tore, fünf Assists) Atalantas Topscorer in der CL-Geschichte; in dieser Saison steht der Kroate bereits bei drei Treffern. Allerdings erzielte das Palladino-Team in der laufenden Spielzeit erst vier Auswärtstore – weniger als jeder andere Achtelfinalist.

ÖPNV-Streik, Hoeneß-Debatte und Goretzka-Gerüchte begleiten das Duell

Rund um die Partie sorgt ein bayernweiter Warnstreik im ÖPNV für Unruhe: Die Münchner Verkehrsgesellschaft warnt vor möglichen Einschränkungen auf der U6 zur Allianz Arena, während Bus- und Tramlinien planmäßig fahren sollen. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen äußerte sich im OMR-Podcast zudem zu den pointierten Aussagen von Ehrenpräsident Uli Hoeneß und sprach von „manchmal entgleitenden Emotionen“, die dem Verein jedoch mediale Relevanz sichern. Parallel verdichten sich Berichte, wonach Juventus Turin Leon Goretzka im Sommer ablösefrei verpflichten möchte. Sportlich bleibt Kompanys Fokus dennoch klar auf dem Platz, während Palladino sein Team trotz der schwierigen Ausgangslage nach München führt.

Wird FC Bayern München gegen Atalanta Bergamo heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Champions League heute: Wo wird FCB gegen ATA im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Champions League: FC Bayern München gegen Atalanta Bergamo im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

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