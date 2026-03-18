Champions League: Schwere Verletzung bei Gala-Pleite

Niklas Senger 19.03.2026 • 00:51 Uhr Noa Lang muss mit einer Trage vom Feld gebracht werden. Eine blutige Handverletzung sorgt für eine minutenlange Unterbrechung in der Champions League.

Es war ein Abend zum Vergessen für Galatasary Istanbul. Besonders hart traf es bei der 0:4-Niederlage gegen den FC Liverpool am Mittwochabend aber den erst zur Halbzeit eingewechselten Noa Lang.

In der 76. Minute setzte der Flügelspieler zu einem eigentlich harmlosen Dribbling an, das jedoch mit einem blutigen Schock endete.

Galatasaray-Profi verletzt sich übel

Nachdem Lang den Ball an der Grundlinie verloren hatte, taumelte er in Richtung der Bande hinter dem Tor. Dabei trat der Niederländer in eine Vertiefung und stoppte sich mit der Hand an der Bande ab – wobei er sich offenbar schwer verletzte.

Lang hielt sich unmittelbar die Hand und ging zu Boden, wo er unter Schmerzen schrie und eine blutige Verletzung zu erkennen war. Schnell erkannten auch einige Liverpool-Spieler den Ernst der Lage und eilten zum Verletzungsopfer.

Knapp sechs Minuten lang musste der Galatasaray-Star behandelt werden, ehe er unter großem Applaus auf einer Trage vom Feld gebracht wurde.

Teil des Fingers abgetrennt? Sorgen um Lang

„Er hat ein ernstes Problem“, schilderte Trainer Okan Buruk im Anschluss und erklärte, Lang sei sofort in ein Krankenhaus gekommen: „Sie haben ihn schnell dorthin gebracht. Falls eine Operation notwendig ist, wird hier sofort eine Entscheidung getroffen.“

Auch Nationalmannschaftskollege Jeremie Frimpong zeigte sich bestürzt und sagte: „Ich bin gerade eben zu ihm gegangen und habe nach ihm geschaut. Einige sagen, dass es so aussieht, als wäre ein Teil der Oberseite seines Fingers abgetrennt.“

In den kommenden Tagen wird sich zeigen, wie schwer die Verletzung ist. Möglicherweise verpasst der Angreifer die bevorstehende Länderspielphase der niederländischen Nationalmannschaft. Diese beginnt am kommenden Montag.