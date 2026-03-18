Champions League: Liverpool überrollt Galatasaray

SID 18.03.2026 • 22:57 Uhr Nationalspieler Florian Wirtz triumphiert mit dem FC Liverpool und macht die Hinspielniederlage wett. Atletico Madrid fordert nun den FC Barcelona.

Florian Wirtz ist mit dem FC Liverpool nach einer furiosen zweiten Halbzeit ins Viertelfinale der Champions League gestürmt. Der deutsche Nationalspieler setzte sich mit dem englischen Meister 4:0 (1:0) gegen Galatasaray Istanbul durch und machte damit das 0:1 aus dem Hinspiel eindrucksvoll wett. Nun wartet Titelverteidiger Paris Saint-Germain – und damit eine noch kniffligere Aufgabe.

Der frühere Leipziger Dominik Szoboszlai (25.) hatte Liverpool in Führung gebracht, kurz vor der Pause vergab Mohamed Salah die riesige Chance aufs 2:0. Er schoss einen an Szoboszlai verursachten Foulelfmeter viel zu schwach (45.+4).

Doch im zweiten Durchgang sorgten Hugo Ekitiké (52.), Ryan Gravenberch (53.) und Salah (62.) für klare Verhältnisse. Der Ägypter Salah ist nun der erste Afrikaner mit 50 Toren in der Königsklasse.

Champions League: Barcelona und Atlético jubeln

Der FC Barcelona, der am frühen Abend Newcastle United mit 7:2 (3:2) abgefertigt hatte, bekommt es im Viertelfinale mit Atlético Madrid zu tun. Die Spanier konnten sich nach dem dominanten 5:2 im Hinspiel ein 2:3 (0:1) bei Tottenham Hotspur leisten.

Für Barcelona, Team des früheren Bundestrainers Hansi Flick, hatten Robert Lewandowski (56., 61.) und Raphinha (6., 72.) jeweils doppelt getroffen. Zudem waren Marc Bernal (18.), Lamine Yamal (45.+7/Foulelfmeter) und Fermín López (51.) erfolgreich.

Der frühere Frankfurter Randal Kolo Muani (30.) und der ehemalige Leipziger Xavi Simons (52., 90./Foulelfmeter) ließen Atletico nochmal zittern. Der argentinische Weltmeister Julian Álvarez (47.) und David Hancko (75.) trafen für Madrid.

Liverpool verpasst höheren Sieg

In Liverpool machte zunächst Szoboszlai den Unterschied. Mit seinem Treffer nach einer Ecke egalisierte er das 0:1 aus dem Hinspiel. Dann rettete Ugurcan Cakir mehrfach stark für Galatasaray – unter anderem parierte der Torhüter Salahs Elfmeter.