Champions League: "Sollen alle ihren Mund halten" - Sammer schießt gegen Arsenal-Kritiker

Felix Kunkel 17.03.2026 • 21:01 Uhr Matthias Sammer hat kein Verständnis für die Kritik am FC Arsenal. Der Experte weist Fabian Hürzeler für dessen Aussagen deutlich zurecht.

Matthias Sammer hat die wiederholte Kritik am Spielstil des FC Arsenal zurückgewiesen und dabei auch den deutschen Trainer Fabian Hürzeler ins Visier genommen.

„Zu Arsenal wollte ich nur sagen: Die sollen alle ihren Mund halten. Alle. Es gibt keine B-Noten im Fußball, sondern es gibt am Ende Titel. Und wer einen Titel gewonnen hat, hat recht“, polterte Sammer vor dem Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale zwischen Arsenal und Bayer Leverkusen (TICKER) bei Prime.

Der Europameister von 1996 stellte klar: „Am Ende wird zusammengezählt und wer oben steht, hat recht und ich muss sagen, denen muss langweilig sein auf der Insel, um so einen Blödsinn zu erzählen.”

Sammer zeigt kein Verständnis für Hürzeler

Damit bezog sich Sammer auf eine Reihe kritischer Aussagen über die Gunners, auch von prominenter Seite. So hatte Brighton-Coach Fabian Hürzeler den Auftritt Arsenals zuletzt nach der 0:1-Niederlage scharf kritisiert. „Das ist kein Fußball, was Arsenal macht“, bemängelte der deutsche Trainer, der sich vor allem über Zeitspiel aufregte.

Sammer hat für diese Kritik wenig Verständnis: „Sie sind im Moment nicht richtig frisch, aber sie so hart zu kritisieren …“ Dabei nahm er auch explizit den Namen von Hürzeler in den Mund: „Ich schätze ihn sehr und ich habe Respekt vor seinem Weg. Aber bevor du so eine Mannschaft kritisierst, musst du mindestens drei Titel gewonnen haben und nicht mit Pauli aufgestiegen sein oder in der Premier League.“

Sammers beendete sein Statement mit deutlichen Worten: „Das gehört sich einfach nicht und da muss man auch ein bisschen Respekt walten lassen. Wir auch.”

Hummels: „Der Erfolg gibt ihnen aktuell recht”

Mats Hummels, ebenfalls Teil der Expertenrunde bei Prime, griff die von Sammer angesprochene „B-Note“ auf und verwies auf Borussia Dortmund: „Es gibt ja als B-Note die Kritik, dass man nicht schön spielt. Es gibt aber auch die Kritik, was wir jetzt zum Beispiel bei den BVB-Spielen manchmal hatten, dass es nicht so überlegen ist und 50:50-Spiele sind“, erklärte der langjährige Dortmunder.

Hummels ergänzte: „Ich glaube, Arsenal schafft es schon, überlegen zu sein in den meisten Spielen. Sie spielen nicht schön. Sie sind halt pragmatisch bis zum Gehtnichtmehr in allem, was sie machen.“

Der Ex-Nationalspieler räumte ein: „Ich schaue es mir auch nicht gerne an. Ich habe viele Spiele gesehen. Sie haben mich wenig vom Hocker gerissen.“ Allerdings fügte er hinzu: „Der Erfolg gibt ihnen aktuell auf jeden Fall recht.”