Premier League: Hürzeler schießt gegen Arsenal - "Machen ihre eigenen Regeln"

Nach der 0:1-Niederlage gegen den FC Arsenal hat Brighton-Coach Fabian Hürzeler die Spielweise der Gunners scharf kritisiert. „Nur eine Mannschaft hat versucht, Fußball zu spielen“, echauffierte sich der frühere Trainer des FC St. Pauli und schob hinterher: „Ich bin stolz darauf, wie wir das gemacht haben. Ich liebe es, wie wir gespielt haben.“

Arsenal war am Mittwochabend bereits in der neunten Minute durch einen eigentlich harmlosen Schuss von Bukayo Saka und unter Mithilfe von Brighton-Keeper Bart Verbruggen, der sich einen Patzer leistete, in Führung gegangen. In der Folge konzentrierte sich das Team von Mikel Arteta auf die Defensive.

Den Gunners warf Hürzeler ausdauerndes Zeitschinden vor. „Das ist kein Fußball“, polterte der Deutsche. „Ich stelle Ihnen eine Frage: Haben Sie in einem Premier-League-Spiel schon mal einen Torwart dreimal zu Boden gehen sehen?“, meinte er mit Blick auf Arsenal-Keeper David Raya, der dreimal auf dem Rasen lag.

Hürzeler kritisiert Arsenal – muss die Premier League eingreifen?

„Wenn sie am Ende Meister werden, wird niemand fragen, auf welche Weise sie es geschafft haben“, fuhr Hürzeler fort, aber: „Es geht um die Regeln. Die Premier League muss Regeln dagegen finden. Wenn die Liga und der Schiedsrichter alles erlauben, wird’s schwierig. Dann machen sie ihre eigenen Regeln. Im Moment habe ich das Gefühl, dass sie ihre eigenen Regeln machen, egal wie sie spielen.“

Er selbst wolle derweil „niemals ein Trainer sein, der auf diese Weise zu gewinnen versucht. Natürlich wird jedes Team versuchen, Zeit zu schinden, aber es muss eine Grenze geben, und diese Grenze muss von der Premier League festgelegt werden. Die Grenze muss von den Schiedsrichtern festgelegt werden. Im Moment machen sie einfach, was sie wollen.“

Schon vor der Partie hatte sich der Deutsche über die teils langen Ausführungen von Standardsituationen der Gunners aufgeregt.

„Niemand bemerkt das, aber wenn Arsenal eine Ecke hat und in Führung liegt, verbringen sie manchmal über eine Minute nur damit, die Ecke auszuführen. Deshalb müssen wir klare Regeln aufstellen, denn sonst haben wir am Ende eine Nettospielzeit von 50 statt manchmal 65 Minuten“, bemängelte der 33-Jährige.

Arteta weist Kritik zurück

Arsenal-Cheftrainer Arteta wurde nach der Partie mit den Aussagen von Hürzeler konfrontiert und antwortete ironisch: „Was für eine Überraschung.“

Er fuhr fort: „Wenn man sich die früheren Spiele (zwischen Brighton und Arsenal; Anm. d. Red.) ansieht, findet man immer viele Kommentare dieser Art.“

Die Kritik wies Arteta zurück. „Ich liebe meine Spieler. Das ist das Wichtigste. Ich liebe meine Spieler, wir lieben unsere Spieler und ich liebe die Art und Weise, wie wir auftreten“, betonte er.

