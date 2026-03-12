Champions League: Spannende Hamann-These zu Guardiola

Maximilian Huber 12.03.2026 • 23:04 Uhr Manchester City steht in der Champions League vor dem Aus. Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann glaubt an einen zeitnahen Abschied von Pep Guardiola.

Nach dem 0:3 bei Real Madrid wird das Weiterkommen in der Champions League für Manchester City zur Mammutaufgabe.

Dietmar Hamann vermutet, dass bei den Citizens im Sommer eine Ära zu Ende gehen wird. „Mich hat die Art und Weise überrascht, wie City in Madrid unter die Räder gekommen ist. Man merkt, dass der Zyklus mit Pep Guardiola zu Ende geht. Ich bin mir sicher, dass er im Sommer den Verein verlassen wird“, schrieb der Ex-Nationalspieler in seiner Sky-Kolumne.

In Manchester steht die Trainer-Legende noch bis 2027 unter Vertrag. Gerüchte um einen vorzeitigen Abschied kamen in jüngster Vergangenheit immer wieder auf. In der Premier League liegt das Team sieben Punkte hinter Spitzenreiter FC Arsenal zurück, hat aber auch ein Spiel weniger absolviert als die Gunners.

England fällt ab

Generell reihte sich City in eine Reihe enttäuschender englischer Teams in der Königsklasse ein. Lediglich Arsenal und Newcastle erkämpften sich ein Remis im Hinspiel. Die Ligakonkurrenten Chelsea, Liverpool, Tottenham und eben Manchester verloren ihre Hinspiele teilweise sehr deutlich.