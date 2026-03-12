Newsticker
Champions League: Spannende Hamann-These zu Guardiola

Manchester City verliert das Champions League Achtelfinal-Hinspiel deutlich mit 0:3 gegen Real Madrid. Nach dem Spiel zeigt sich Trainer Pep Guardiola sichtlich frustriert. Trotz der klaren Pleite bleibt der City-Coach kämpferisch und will die Hoffnung auf ein Comeback im Rückspiel nicht aufgeben.
Maximilian Huber
Nach dem 0:3 bei Real Madrid wird das Weiterkommen in der Champions League für Manchester City zur Mammutaufgabe.

Dietmar Hamann vermutet, dass bei den Citizens im Sommer eine Ära zu Ende gehen wird. „Mich hat die Art und Weise überrascht, wie City in Madrid unter die Räder gekommen ist. Man merkt, dass der Zyklus mit Pep Guardiola zu Ende geht. Ich bin mir sicher, dass er im Sommer den Verein verlassen wird“, schrieb der Ex-Nationalspieler in seiner Sky-Kolumne.

In Manchester steht die Trainer-Legende noch bis 2027 unter Vertrag. Gerüchte um einen vorzeitigen Abschied kamen in jüngster Vergangenheit immer wieder auf. In der Premier League liegt das Team sieben Punkte hinter Spitzenreiter FC Arsenal zurück, hat aber auch ein Spiel weniger absolviert als die Gunners.

England fällt ab

Generell reihte sich City in eine Reihe enttäuschender englischer Teams in der Königsklasse ein. Lediglich Arsenal und Newcastle erkämpften sich ein Remis im Hinspiel. Die Ligakonkurrenten Chelsea, Liverpool, Tottenham und eben Manchester verloren ihre Hinspiele teilweise sehr deutlich.

„Das ist schwer zu erklären, weil sie in der Ligaphase so dominant waren, aber die K.o.-Phase ist doch noch einmal etwas anderes. Von den Top-8, die sich die Playoffs gespart haben, hat nur ein Team gewonnen: Bayern“, sagte Hamann.

