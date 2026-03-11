Champions League: Spurs-Fans fordern ihr Geld zurück nach Debakel

Die deutliche 2:5-Niederlage bei Atlético Madrid im Champions-League-Achtelfinale hat die Krise von Tottenham Hotspur nochmals zusätzlich verschärft. Den Totalausfall am Dienstagabend wollen die mitgereisten Anhänger der Spurs nun nicht auf sich sitzen lassen.
Spurs-Fans fordern Geld zurück
„Die heutige Leistung und das Ergebnis sind eine absolute Schande“, teilte die Fanorganisation Tottenham Hotspur Supporters‘ Trust (THST) in einem Statement bei X mit. Die Leistung sei „symptomatisch für den derzeit miserablen Zustand“ des Klubs.
Tottenham: Kriegen die Fans ihr Geld zurück?
Und so fordert die Organisation nun, die mitgereisten Anhänger zu entschädigen: „Die Fans in Madrid sollten ihre Eintrittskarten erstattet bekommen“, betonte der THST. „Uns ist aber vor allem wichtig, dass der Verein uns stolz macht“, fügte die Fanvereinigung an. Das sei zuletzt nicht der Fall gewesen.
Ob die mitgereisten Fans ihr Geld tatsächlich wiedersehen, ist unklar. Der Verein hat bislang nicht auf die Forderung reagiert.
Dass ein solches Vorgehen realistisch ist, hat erst vor wenigen Wochen Tottenhams Liga-Rivale Manchester City bewiesen. Die Skyblues überwiesen den Auswärtsfans, die Ende Januar in Norwegen die desolate 1:3-Niederlage gegen Bodö Glimt verfolgt hatten, ihr Geld zurück.
Angst vor Abstieg: Fans fordern Notfallmaßnahmen
Der Tottenham Hotspur Supporters‘ Trust schlägt aber auch über die Ticket-Erstattung hinaus Alarm: Es bedürfe schleunigst „Notfallmaßnahmen“, um den krassen Absturz zu stoppen. In der Premier League stehen die Londoner kurz vor einem Abstiegsplatz.
„Es war noch nie so schwer, Spurs-Fan zu sein, aber die Anhänger werden nicht tatenlos zusehen, wie der Verein diesen Niedergang erlebt. Es wird noch mehr folgen...“, hieß es seitens des THST. „Wir sind hier, um die Mannschaft zu unterstützen und der zwölfte Mann zu sein. Aber wir alle verdienen trotzdem so viel mehr.“