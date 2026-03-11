Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Champions League
Champions League
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
Champions League>

Champions League: Spurs-Fans fordern ihr Geld zurück nach Debakel

Spurs-Fans fordern Geld zurück

Bei der 2:5-Pleite in Madrid zerfällt Tottenham in alle Einzelteile. Eine Fanvereinigung schlägt Alarm und stellt eine klare Forderung an den Verein.
Tottenhams Torhüter Antonin Kinsky erlebt in der Champions League einen rabenschwarzen Abend und wird beim Stand von 0:3 nach einer Viertelstunde ausgewechselt. SPORT1-Experte Mario Basler reagiert im Fantalk mit einem frechen Spruch.
Jakob Lüers
Bei der 2:5-Pleite in Madrid zerfällt Tottenham in alle Einzelteile. Eine Fanvereinigung schlägt Alarm und stellt eine klare Forderung an den Verein.

Die deutliche 2:5-Niederlage bei Atlético Madrid im Champions-League-Achtelfinale hat die Krise von Tottenham Hotspur nochmals zusätzlich verschärft. Den Totalausfall am Dienstagabend wollen die mitgereisten Anhänger der Spurs nun nicht auf sich sitzen lassen.

„Die heutige Leistung und das Ergebnis sind eine absolute Schande“, teilte die Fanorganisation Tottenham Hotspur Supporters‘ Trust (THST) in einem Statement bei X mit. Die Leistung sei „symptomatisch für den derzeit miserablen Zustand“ des Klubs.

Tottenham: Kriegen die Fans ihr Geld zurück?

Und so fordert die Organisation nun, die mitgereisten Anhänger zu entschädigen: „Die Fans in Madrid sollten ihre Eintrittskarten erstattet bekommen“, betonte der THST. „Uns ist aber vor allem wichtig, dass der Verein uns stolz macht“, fügte die Fanvereinigung an. Das sei zuletzt nicht der Fall gewesen.

Ob die mitgereisten Fans ihr Geld tatsächlich wiedersehen, ist unklar. Der Verein hat bislang nicht auf die Forderung reagiert.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Dass ein solches Vorgehen realistisch ist, hat erst vor wenigen Wochen Tottenhams Liga-Rivale Manchester City bewiesen. Die Skyblues überwiesen den Auswärtsfans, die Ende Januar in Norwegen die desolate 1:3-Niederlage gegen Bodö Glimt verfolgt hatten, ihr Geld zurück.

Angst vor Abstieg: Fans fordern Notfallmaßnahmen

Der Tottenham Hotspur Supporters‘ Trust schlägt aber auch über die Ticket-Erstattung hinaus Alarm: Es bedürfe schleunigst „Notfallmaßnahmen“, um den krassen Absturz zu stoppen. In der Premier League stehen die Londoner kurz vor einem Abstiegsplatz.

„Es war noch nie so schwer, Spurs-Fan zu sein, aber die Anhänger werden nicht tatenlos zusehen, wie der Verein diesen Niedergang erlebt. Es wird noch mehr folgen...“, hieß es seitens des THST. „Wir sind hier, um die Mannschaft zu unterstützen und der zwölfte Mann zu sein. Aber wir alle verdienen trotzdem so viel mehr.“

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite