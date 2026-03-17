Cl-Märchen endet dramatisch! Irres Comeback nach 0:3

David Funk 17.03.2026 • 21:24 Uhr Sporting Lissabon beendet das Champions-League-Märchen von Bodö/Glimt auf brutale Art und Weise.

Sporting Lissabon hat Champions-League-Sensationsteam Bodö/Glimt in einer dramatischen Partie mit 5:0 nach Verlängerung aus dem Achtelfinale gekegelt.

Die Portugiesen glichen den 0:3-Rückstand aus dem Hinspiel im strömenden Regen von Lissabon nach 78 Minuten aus. In der Verlängerung traf dann Maxi Araújo mitten ins Herz der Norweger.

Champions League: Sporting erwartet Arsenal oder Leverkusen

Von Beginn an war den Gastgebern der Wille anzumerken die Hypothek aus der vergangenen Woche auszugleichen. Bodö/Glimt, das nebenbei durch die zum sechsten Mal in Serie gleiche Aufstellung einen CL-Rekord aufstellte, fanden sich hingegen fast ausschließlich in der Defensive wieder.

Die logische Folge war die Führung von Sporting durch Gonçalo Inácio (34.). Bis zur Pause gelang trotz zahlreicher hochkarätiger Chancen kein weiterer Treffer. Odin Björtuft (42.) vergab eine seltene Ausgleichschance für die Gäste, sein Kopfball tänzelte zweimal auf der Latte.

Nach Wiederbeginn wurden die Portugiesen aber effizienter und machten durch den Treffer von Pedro Gonçalves (61.) und das Handelfmetertor von Luis Suárez (78.) den Rückstand wett.

In der Verlängerung avancierte Araújo in der 92. Spielminute zum portugiesischen Helden und stellte dabei laut Opta den Rekord für das schnellste Tor in einer Champions-League-Verlängerung auf. Den 5:0-Endstand besorgte Rafael Nel (120.+1).

Sporting reiht sich in die CL-Geschichtsbücher ein

Damit machte der portugiesische Meister als erst fünfter Klub seit der Neugründung des Wettbewerbs 1992 einen Rückstand von drei oder mehr Toren wett.

Erstmals gelang dies Deportivo La Coruña, als sich der spanische Klub 2004 gegen die AC Mailand (1:4/4:0) durchsetzte. 2017 war es der FC Barcelona gegen Paris Saint-Germain (0:4/6:1), im Jahr darauf scheiterte Barca ebenso dramatisch an der AS Rom (4:1/0:3). Auch 2019 waren die Katalanen das „Opfer“, damals gegen den FC Liverpool (3:0/0:4).

Epische Nacht im Alvalade

Die portugiesische Zeitung A Bola titelte: „Epische Nacht im Alvalade. Sporting tritt in eine epische Galerie der größten Comebacks in der Geschichte der Champions League ein. Sporting erreichte, was scheinbar unmöglich schien, und steht im Viertelfinale der Champions League. Die Löwen drehten einen Drei-Tore-Rückstand und gewannen mit 5:0 in einem perfekten Spiel der Grün-Weißen, das für immer in der Erinnerung der Sportinguista bleiben wird!“

Sporting trifft nun im Viertelfinale auf den Sieger des Duells zwischen Arsenal und Leverkusen (JETZT im LIVETICKER).

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