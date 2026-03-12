"Gelbe Dampfwalze": Bodö/Glimt erstaunt einfach weiter

SID 12.03.2026 • 09:01 Uhr Bodö/Glimt sorgt auch im Achtelfinale weiter für eine Überraschung und wird gefeiert.

Nach dem nächsten wilden Ritt der „gelben Dampfwalze“ herrscht in Norwegen große Euphorie um Champions-League-Sensation FK Bodö/Glimt. Die Medien des skandinavischen Landes feierten das Team von Trainer Kjetil Knudsen für den 3:0 (2:0)-Erfolg im Achtelfinal-Hinspiel gegen Sporting Lissabon.

„Bodö/Glimt machte aus Sporting im Aspmyra am Mittwochabend Bacalhau“, schrieb TV2 in Anspielung auf das Nationalgericht der Portugiesen: „Die gelbe Dampfwalze hatte während des größten Teils des Spiels die volle Kontrolle und schuf Chancen am laufenden Band.“

Ex-Frankfurter jubelt: „Ergebnis ist fantastisch“

Auf dem heimischen Kunstrasen hatte Bodö/Glimt einmal mehr seine erstaunliche Stärke bewiesen und hat nun beste Chancen auf einen Viertelfinaleinzug.