"Gelbe Dampfwalze": Bodö/Glimt erstaunt einfach weiter

Champions League>

Bodö/Glimt sorgt auch im Achtelfinale weiter für eine Überraschung und wird gefeiert.
© NTB/SID/Fredrik Varfjell
SID
Bodö/Glimt sorgt auch im Achtelfinale weiter für eine Überraschung und wird gefeiert.

Nach dem nächsten wilden Ritt der „gelben Dampfwalze“ herrscht in Norwegen große Euphorie um Champions-League-Sensation FK Bodö/Glimt. Die Medien des skandinavischen Landes feierten das Team von Trainer Kjetil Knudsen für den 3:0 (2:0)-Erfolg im Achtelfinal-Hinspiel gegen Sporting Lissabon.

„Bodö/Glimt machte aus Sporting im Aspmyra am Mittwochabend Bacalhau“, schrieb TV2 in Anspielung auf das Nationalgericht der Portugiesen: „Die gelbe Dampfwalze hatte während des größten Teils des Spiels die volle Kontrolle und schuf Chancen am laufenden Band.“

Ex-Frankfurter jubelt: „Ergebnis ist fantastisch“

Auf dem heimischen Kunstrasen hatte Bodö/Glimt einmal mehr seine erstaunliche Stärke bewiesen und hat nun beste Chancen auf einen Viertelfinaleinzug.

„Wir haben noch einen langen Weg vor uns, aber das Ergebnis ist fantastisch“, sagte der frühere Frankfurter Jens Petter Hauge: „Es wird eine spannende Woche.“ Die Entscheidung fällt am kommenden Dienstag in Lissabon.

