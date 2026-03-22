FC Bayern: Ex-Nationalspieler erkennt "einen Riesenschritt"

Niklas Senger 22.03.2026 • 14:30 Uhr Der FC Bayern steht vor einem richtungsweisenden Duell mit Real Madrid. Im Doppelpass zeigen sich die Experten beeindruckt von der Entwicklung des letzten deutschen Vertreters in der Champions League.

In der Bundesliga stürmt der FC Bayern München der Meisterschaft entgegen. Nach der Länderspielpause wartet in der Champions League jedoch die nächste große Herausforderung auf den Klub.

Gegen Real Madrid entscheidet sich auch, ob in München weiter vom Triple geträumt werden darf. „Das ist für mich ein Duell auf Augenhöhe, da kommt es wirklich auf die Tagesform an“, sagte SPORT1-Experte Stefan Effenberg im Doppelpass mit Blick auf die beiden Spiele im April.

Während Kylian Mbappé jüngst sein Comeback nach einer Knieverletzung feierte, droht den Königlichen ein längerer Ausfall von Stammtorhüter Thibaut Courtois. Zudem sind im Hinspiel gleich sechs Stars von einer Gelbsperre bedroht. „Das ist schon ein Rucksack, den du aufhast“, erklärte Effenberg, wollte aber weiterhin keinen Favoriten ausmachen.

Jansen: „Das ist brutal, was Bayern geschaffen hat“

Ohnehin gebe es für den deutschen Rekordmeister genug Gründe, um auf die eigenen Stärken zu schauen. Der ehemalige Nationalspieler und HSV-Präsident Marcell Jansen zeigte sich besonders von der Flügelzange um Luis Díaz und Michael Olise beeindruckt.

„Das ist brutal, was Bayern geschaffen hat. Dass überhaupt die Augenhöhe zu Real Madrid wieder da ist, ist ein Riesenschritt nach vorne“, meinte Jansen: „Da geht vieles in die richtige Richtung.“

Auch Effenberg erkannte einen klaren Lerneffekt beim FC Bayern. Allerdings wollte er nicht nur auf den Angriff, sondern auch auf die Leistung der Defensive blicken.

„Das geht ein Stück weit unter: Wenn ich einen Stanisic sehe, der eine herausragende Saison spielt, ob auf der rechten oder linken Seite, wenn ich sehe, wie ein Laimer performt, das sind im Endeffekt die Bausteine, die den FC Bayern noch stärker machen. Sie sind auch mit Upamecano und Tah im Verbund stabil geworden“, analysierte Effenberg.

„Das war in den vergangenen Jahren beim Niveau der Champions League nicht immer so“, führte der Ex-Profi weiter aus. In den vergangenen Jahren sei die Defensive häufig ein Grund für das frühe Ausscheiden in der Königsklasse gewesen. Um gegen Real zu bestehen, müsse man dort weiter „funktionieren“.

Kane? „Du kannst ihn eigentlich nicht stoppen“

Ein weiterer X-Faktor bleibt aber nach wie vor Torjäger Harry Kane. „Egal, ob mit rechts oder links, du weißt ja gar nicht, in welche Bewegung er reingeht. Du kannst diesen Mann eigentlich nicht stoppen – vielleicht die Verteidiger von Real Madrid“, sagte Effenberg.

Neben den bisher zehn Champions-League-Treffern von Kane lobte Jansen aber ebenso, „dass auch die anderen Spieler die Bühne bekommen und diese nutzen“. Trainer Vincent Kompany habe im Vergleich zu seinen Vorgängern vor allem die Intensität im Spiel der Bayern wieder erhöht.